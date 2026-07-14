पुणे

Jejuri Accident Video : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालकाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती

Jejuri Wari Accident : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर आला आहे. या प्रकरणात ट्रक चालकाबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली असून तपास सुरू आहे.
Jejuri Accident Video viral

Jejuri Accident Video viral

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ashadhi Wari Accident Jejuri : आषाढी वारीदरम्यान जेजुरी येथे घडलेल्या भीषण अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर आला असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. भरधाव ट्रकने पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांना चिरडल्याच्या या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी ट्रक चालकाला पोलिसांनी अटक केली असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू आहे.

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