Jejuri Accident Video : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालकाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती

Ashadhi Wari Accident Jejuri : आषाढी वारीदरम्यान जेजुरी येथे घडलेल्या भीषण अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर आला असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. भरधाव ट्रकने पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांना चिरडल्याच्या या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी ट्रक चालकाला पोलिसांनी अटक केली असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू आहे..रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीसोबत वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात विठ्ठलनामाचा जप करत पंढरपूरकडे पायी निघाले होते. त्याचवेळी मागून आलेल्या ट्रकने वारकऱ्यांच्या समूहाला जोरदार धडक दिली. काही वारकरी ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. आरडाओरडा आणि किंचाळ्यांनी परिसर हादरून गेला..या अपघातात नंदा पवार (वय ६०), माधवी राजाराम सालगरे (वय ५५) आणि राजश्री शंकर भोसले (वय ५५) या तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्या सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील कसबे दिग्रज येथील रहिवासी होत्या. तसेच चार जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..दरम्यान, या दुर्घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर राज्यभरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. व्हिडिओमध्ये भरधाव ट्रक पाठीमागून येऊन वारकऱ्यांच्या समूहाला धडक देताना दिसत असून त्यानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाकडून मृत वारकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच जखमींना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे..Jejuri Wari Accident: 'पंढरीच्या वाटेवर होतो, अन् मागून ट्रक आला अन्..' जखमी वारकरी महिलेने सांगितला थरारक अनुभव .पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, या अपघातास ट्रक चालक जबाबदार असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने ही दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अपघाताची सखोल चौकशी सुरू असून पुढील काळात वारीतील नियोजन अधिक प्रभावीपणे करण्यात येईल. मृत आणि जखमी वारकऱ्यांवर शासकीय खर्चातून उपचार व मदत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.