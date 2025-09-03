Pune Crime:'पीएमपी प्रवासी महिलांकडील दीड लाखाचे दागिने चोरीला'; महिलेची विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद

पुणे: पीएमपीने प्रवास करत असलेल्या महिलांकडील दागिने चोरीच्या आणखी दोन घटना घडल्या आहेत. नगर रस्ता, विश्रांतवाडी, खडकी परिसरात या घटना घडल्या. चोरट्यांनी प्रवासी महिलांकडील दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले. .Pune Ganesh Festival:'भाविकांना देखाव्यांची भुरळ'; पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील रस्ते गर्दीने फुलले.शिवाजीनगर ते विश्रांतवाडी मार्गावर ३१ ऑगस्टला पीएमपी बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलेच्या हातातील ३० हजारांची सोन्याची बांगडी चोरट्यांनी कापून नेली. याबाबत एका ज्येष्ठ महिलेने विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार मूळच्या सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटच्या रहिवासी आहेत..दुसऱ्या घटनेत नगर रस्त्यावर पीएमपी प्रवासी महिलेच्या गळ्यातील ७५ हजार रुपयांची सोनसाखळी चोरट्यांनी लांबविली. याबाबत एका ज्येष्ठ महिलेने येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला चंदननगर भागातील विडी कामगार वसाहतीत राहायला आहेत. त्या ३१ ऑगस्टला दुपारी दोनच्या सुमारास पीएमपीने नगर रस्त्यावरून प्रवास करत होत्या. चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी लांबविली. पोलिस कर्मचारी विशाल निलख तपास करत आहेत..तिसरी घटना वाकडेवाडीत घडली. वाकडेवाडी एसटी स्थानकासमोर थांब्यावर बसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील ५६ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले. याबाबत महिलेने खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिस कर्मचारी हेमंत वाघमारे तपास करत आहेत..Pune News:'जमिनींवरील ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढणार'; पुरंदर विमानतळातून कपात केलेल्या क्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.स्वारगेट स्थानकात मोबाईलची चोरीस्वारगेट एसटी स्थानकात प्रवासी तरुणाचा मोबाइल चोरट्यांनी हिसकावून नेला. याबाबत स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.