Pune Crime:'पीएमपी प्रवासी महिलांकडील दीड लाखाचे दागिने चोरीला'; महिलेची विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद

“Jewellery Theft in PMPML Bus: शिवाजीनगर ते विश्रांतवाडी मार्गावर ३१ ऑगस्टला पीएमपी बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलेच्या हातातील ३० हजारांची सोन्याची बांगडी चोरट्यांनी कापून नेली. याबाबत एका ज्येष्ठ महिलेने विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
Updated on

पुणे: पीएमपीने प्रवास करत असलेल्या महिलांकडील दागिने चोरीच्या आणखी दोन घटना घडल्या आहेत. नगर रस्ता, विश्रांतवाडी, खडकी परिसरात या घटना घडल्या. चोरट्यांनी प्रवासी महिलांकडील दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले.

