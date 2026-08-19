पुणे

नड्डा रुग्णालयातून घरी परतले

नड्डा रुग्णालयातून घरी परतले
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.१९ ः प्रकृती अस्वास्थामुळे एम्स रुग्णालयात दाखल असलेले केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यावर अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आज त्यांना घरी सोडण्यात आले. खूप थकवा जाणवत असल्याच्या तक्रारीनंतर मागील आठवड्यात नड्डा यांना ‘एम्स’मध्ये नेले होते. कोरोनरी अँजिओग्राफीनंतर त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात आलीय

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