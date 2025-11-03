Junnar Leopard News : जुन्नरमध्ये ऊसतोडणीच्या पहिल्याच दिवशी बिबट्याची तीन पिल्ले सापडली; परिसरात भीतीचे वातावरण

राजेश कणसेआळेफाटा : बोरी बुद्रुक येथील एका शेतात ऊस तोडणी चालू असताना बिबट्याची तीन पिल्ले सापडल्याने या परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत सविस्तर माहीती अशी की बोरी बुद्रुक (ता.जुन्नर) येथील कैलास जाधव या शेतकऱ्याचा ऊस तोडायचे काम चालु असताना सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास ऊस तोडण्या-या कामगारांना साधारण अंदाजे दोन महिने वयाची दिवसाची तीन लहाने बिबट्याची पिल्ले आढळुन आल्यानंतर ऊस कामगारांनी शेताचे मालक जाधव यांना याबाबतची माहिती दिली त्यानंतर जाधव यांनी वन अधिकाऱ्यांना फोन करून बोलावले. घटनास्थळी वनपाल गणेश बागडे , वनरक्षक - महेश जगधने व ऋषिकेश गायकवाड यांनी पिल्लांना माणिक डोह येथील बिबट्या निवारण केंद्रात नेऊन सोडले आहे..दरम्यान ही पिल्ले आढळल्यानंतर ज्या ठिकाणी ऊस तोडणी चालु होती त्या ठिकाणची ऊस तोडणी बंद करण्यात आली आहे .कारण ही पिल्ले साधारण दोन महिन्यांची असुन त्यांची माता हया ऊसाच्या शेतात लपून बसली असुन तिचा मोठ्याने ओरडण्याचा आवाज या ठिकाणी येत होता .व ही पिल्ले सापडल्यानंतर हया ठिकाणी ग्रामस्थांणी मोठी गर्दी केली होती..Barshi Crime: बार्शीतील तब्बल सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा; चिठ्ठीतील उल्लेखावरून कारवाई.वन खात्याने हया पिल्लाच्या मातेला पकडण्यासाठी पिंजरा लावणार आहोत असे वनखात्याच्या अधिकारी वर्गाने सांगीतले . कारण ही पिल्ले अतीशय लहान असल्या कारणाने त्यांची माता त्या पिल्लांजवळ नक्की येईल असे सांगण्यात आले .दरम्यान राजुरी ,बोरी बुद्रूक साळवाडी तसेच आळे, वडगाव आनंद संतवाडी,कोळवाडी , उंचखडक ही गावे बिबटया प्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याने हया परीसरात बिबट्याची मोठी दहशत आहे . हया परिसरात ऊसाचे मोठे क्षेत्र असल्याने सध्या हया परीसरातील ऊस तोडणीला आजच सुरुवात झाली असल्याने पहिल्याच दिवशी बिबट्याचे दर्शन झाल्याने ऊसतोड कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.