Junnar Leopard Attacks: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची डरकाळी वाढली, सावधान बिबट्या नरभक्षक होतोय

निरगुडसर : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची संख्या वाढल्याने दिवसाढवळ्या माणसांवर बिबट्याचे हल्ले होऊ लागले आहेत परंतु त्यावर उपाययोजना करण्यात सरकार पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे..जुन्नर वनविभागात गेल्या पाच वर्षांत बिबट्याने २१ जणांचा जीव घेतला असून ४३ जणांवर जीव घेणे हल्ले केले आहे तर २५ वर्षात बिबट्याने ५५ जणांचा जीव घेतला आहे तर १४८ जणांना जखमी केले आहे त्यामुळे सावधान जुन्नर वनविभागात बिबट्या नरभक्षक होऊ लागला असून बिबट्यांची डरकाळी वाढली आहे. जुन्नर वनविभागात जुन्नर,शिरूर,आंबेगाव व खेड तालुके येतात. गेल्या काही वर्षात या परिसरात ऊस क्षेत्र वाढल्याने बिबट्यांचे आश्रयस्थान ही ऊसशेती बनली आहे..ऊसशेतीमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे.शिकार आणि पाणी जवळ उपलब्ध झाल्याने बिबट्याची ऊसाच्या फडातील डरकाळी वाढली आहे.जुन्नर विभागात बिबट्यांची संख्या वाढल्याने हल्ले वाढले आहे.शेळी,मेंढी,वासरे,कुत्री याबरोबर आता मनुष्यावर हल्ले वाढले आहेत.यामध्ये लहान मुलांना बिबट्याकडून भक्ष केले जात आहेत. ५ वर्षात २१ तर २५ वर्षात बिबट्याने घेतले ५५ बळी:जुन्नर वनविभागात अलीकडच्या काही वर्षात बिबट्याकडून मानवावर हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे,गेल्या पाच वर्षात बिबट्याने २१ जणांचा जीव घेतला आहे तर ४३ जणांवर जीवघेणे हल्ले केले आहेत..तर गेल्या २५ वर्षात ५५ जणांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला असून बिबट्याने १४८ जणांना जखमी केले आहे.जुन्नर तालुक्यातील कुमशेत येथे एक चिमुकल्यांचा व शिरूर तालुक्यातील जांबुत,पिंपरखेड येथे २० दिवसात दोन लहान मुले आणि एक आजीचा जीव बिबट्याने घेतला आहे,यामुळे बिबट्या आता नरभक्षक होऊ लागला आहे.जुन्नर वनविभागात बिबट मादींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, यावर तातडीने निर्णय होणे गरजेचा आहे.मादींची नसबंदी करून संख्येवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.नरभक्षक बिबट्यांचे कायम स्वरुपी स्थलांतर होण्याची गरज आहे..सरकारने यंत्रणा पुरवाव्या:सरकारने जुन्नर वनविभागात बिबटे पकडण्यासाठी १००० पिंजरे तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे,तसेच बिबट्याला पळवून लावण्यासाठी एआय मशीन,कोणत्याही प्राण्याची हालचाल टिपण्यासाठी अनायडर मशीन,सोलर झटका मशीन,स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्स या सेवा सुविधांची मोठ्या प्रमाणात तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. २०० पिंजरे अद्याप कागदावरच:बिबट्यांना पकडण्यासाठी जुन्नर वनविभागात अवघे २०० पिंजरे आहेत.नव्याने २०० पिंजऱ्याना मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात विभागीय आयुक्तांच्या खर्च परवानगीचे पत्र अद्याप जुन्नर वनविभागाला न मिळाल्याने २०० पिंजरे अद्याप कागदावरच आहे.विभागीय आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांचा खर्चाची परवानगी असते परंतु जुन्नर वनविभागाला २ कोटी खर्चाची परवानगी मिळाली नसल्याने पिंजरे बनवण्याचे काम कासव गतीने सुरू आहे.फक्त १७ पिंजरे नव्याने तयार करण्यात आले आहे.जुन्नर वनविभागात अवघे २०० पिंजरे असून १००० पिंजऱ्यांची सध्या गरज आहे..जुन्नर उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे म्हणाले की,नवीन २०० पिंजऱ्याना मंजुरी मिळाली आहे परंतु अद्याप पिंजरे खरेदी करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या परवानगीचे पत्र विभागीय आयुक्तांकडून मिळाले नाही.तरी देखील आम्ही पिंजरे बनवण्याची ऑर्डर देण्यास सुरवात केली असून १७ पिंजरे तयार झाले आहेत. विभागीय आयुक्तांकडून खर्चाची परवानगी मिळाल्यानंतर पिंजरे बनवण्यास अधिक वेग येईल. चौकट:१)२०२१/२२ वर्षात १ मृत्यू तर ६ जखमी २) २०२२/२३ वर्षात ४ मृत्यू तर १२ जखमी ३)२०२३/२४ वर्षात ३ मृत्यू तर १२ जखमी ४)२०२४/२५ वर्षात ९ मृत्यू तर ९ जखमी ५)२०२५/२६ वर्षात ५ मृत्यू तर ४ जखमी.