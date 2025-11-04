पुणे

Junnar Leopard Attacks: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची डरकाळी वाढली, सावधान बिबट्या नरभक्षक होतोय

Forest Department: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची संख्या वाढल्याने दिवसाढवळ्या माणसांवर बिबट्याचे हल्ले होऊ लागले आहेत परंतु त्यावर उपाययोजना करण्यात सरकार पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे.
Junnar Leopard Attacks

Junnar Leopard Attacks

नवनाथ भेके
attack
Leopard
junnar
Wildlife
Forest department
Wild Animals

