पुणे

Pune News: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव; तब्बल ६८ बिबटे अडकले पिंजऱ्यात, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती

Junnar Leopard Control: जुन्नर वनविभागात पिंजऱ्याच्या मदतीने आतापर्यंत ६८ बिबटे वनविभागाने पकडले आहेत. वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना ‘संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले आहे.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जुन्नर वनविभागात पिंजऱ्याच्या मदतीने आतापर्यंत ६८ बिबटे वनविभागाने पकडले आहेत. वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना ‘संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
Wildlife
Forest department
Wild Animals
forest animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com