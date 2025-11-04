Junnar Leopard: बिबट्याला मारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

टाकळी हाजी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यानुसार नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश वनखात्याने दिले..सोमवारी सकाळी ११ वाजता चार जणांचे शार्प शूटर पथक पिंपरखेडमध्ये दाखल झाले. अशी माहिती जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे व सहाय्यक उपवनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी दिली..‘‘शार्प शूटर, ट्रॅप कॅमेरे, ड्रोन कॅमरे व बंदुका आहेत. कृत्रिम बुद्धिमता तंत्रज्ञानाचा (एआय) वापर केला जात आहे. पिंपरखेड येथे आठ, जांबूत येथे १४ पिंजरे लावले असून, अजूनही पिंजऱ्यांची संख्या वाढवली जाईल, असे शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले..Shirur News : नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या रोहनच्या अंत्यसंस्कारासाठी पालकमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीची मागणी.मृतदेह हलविणार नसल्याची भूमिकामंचर उपजिल्हा रुग्णालयात रविवारी रात्री शवविच्छेदनासाठी रोहन याचा मृतदेह दाखल केला आहे. शवविच्छेदनही झाले आहे, पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी घटनास्थळी येईपर्यंत रुग्णालयातून मृतदेह हलवणार नाही, अशी भूमिका रोहन याच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.