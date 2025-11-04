पुणे

Junnar Leopard: बिबट्याला मारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

Forest Department: उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यानुसार नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश वनखात्याने दिले.
Junnar Leopard

Junnar Leopard

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी हाजी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यानुसार नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश वनखात्याने दिले.

Loading content, please wait...
Leopard
junnar
Wildlife
Forest department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com