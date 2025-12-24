पुणे

Junnar Leopard : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी ४०० पिंजरे तैनात; तरीही जुन्नरमध्ये बिबट संकट कायम!

Leopard Cages : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी ४०० पिंजरे तैनात असले तरी नागरिक सुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणांची कमतरता आहे. सरकारच्या विलंबामुळे बिबट प्रश्नावर गांभीर्याचा अभाव असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.
400 Leopard Traps Deployed Across Four Talukas

400 Leopard Traps Deployed Across Four Talukas

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर : जुन्नर वनविभागातील जुन्नर,शिरूर,आंबेगाव आणि खेड या चार तालुक्यात बिबट्यांना पकडण्यासाठी एकूण ४०० पिंजरे तैनात करण्यात आले आहेत,बहुतांश ठिकाणी पिंजरे उपलब्ध झाले असले तरी बिबट्यांपासून संरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणांची मात्र वानवा पाहायला मिळत आहे,वनविभागाची यंत्रणा अलर्ट आहे पण सरकार नव्याने यंत्रणा पुरवण्यात अलर्ट दिसून येत नाही त्यामुळे सरकारला बिबट्या बाबत गांभीर्य आहे की नाही?असा सवाल उपस्थित राहत आहे.

Loading content, please wait...
attack
Leopard
junnar
Forest department
wildlife department
ganesh naik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com