Junnar Leopard : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी ४०० पिंजरे तैनात; तरीही जुन्नरमध्ये बिबट संकट कायम!

निरगुडसर : जुन्नर वनविभागातील जुन्नर,शिरूर,आंबेगाव आणि खेड या चार तालुक्यात बिबट्यांना पकडण्यासाठी एकूण ४०० पिंजरे तैनात करण्यात आले आहेत,बहुतांश ठिकाणी पिंजरे उपलब्ध झाले असले तरी बिबट्यांपासून संरक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणांची मात्र वानवा पाहायला मिळत आहे,वनविभागाची यंत्रणा अलर्ट आहे पण सरकार नव्याने यंत्रणा पुरवण्यात अलर्ट दिसून येत नाही त्यामुळे सरकारला बिबट्या बाबत गांभीर्य आहे की नाही?असा सवाल उपस्थित राहत आहे. .जुन्नर वनविभागात बिबट्याना पकडण्यासाठी ४०० पिंजरे तैनात करण्यात आले आहेत,यामध्ये साधारण २५० ते ३०० नवीन पिंजरे सरकारकडून उपलब्ध झाले आहे,पिंजऱ्यांची संख्या हळू हळू का होईना वाढली असली तरी शेतकरी,नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या यंत्रणा मात्र अपुऱ्या पाहायला मिळत आहे.जुन्नर वनविभागात बिबट्याना पकडण्यासाठी यापूर्वी २०० पिंजरे उपलब्ध होते त्यानंतर बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने सरकारकडून १००० पिंजरे देण्याची घोषणा करण्यात आली त्यातील २५० ते ३०० पिंजरे उपलब्ध झाले त्यातही अनेक महिने गेले पण हळू हळू का होईना पिंजरे उपलब्ध झाले आहेत परंतु ए आय मशीन,सोलर अलर्ट,अनायडर मशीन,टेन्ट,सोलर लाईट,शाळांसाठी ब्रिगेड नेट,पेट्रोलिंग वाहने,झटका मशीन आदी यंत्रणा तातडीने पुरवण्याचा सरकारला विसर पडला आहे..Leopard: शिकार केलेल्या ठिकाणी बिबट्या पुन्हा-पुन्हा का येतो? माणसाने कोणती काळजी घेतली पाहिजे?.जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता ४० असून बिबट्यांची संख्या १३५ झाली आहे त्यातील ८५ बिबटे पिंजऱ्यामध्ये ठेवण्यात आले आहेत,लवकरच ५० बिबटे गुजरात येथील वनतारा प्राणी संग्रहालयात पाठण्यात येणार आहे. जुन्नर वनविभागात ए आय मशीन ५०,अनायडर मशीन ५०,टेन्ट ४००,सोलर अलर्ट ३० आदी यंत्रणा मागील काही महिन्यात देण्यात आल्या आहेत.सध्या मात्र सर्व यंत्रणेची वानवा असून जुन्नर वनविभागाने सरकारकडे या यंत्रणेची मागणी केली आहे परंतु अद्याप यंत्रणा उपलब्ध झालेल्या नाही. .बिबट्यांना जंगलातल अस्तित्व पुन्हा मिळवून देण्यासाठी वनविभागाने कंबर कसली असून जुन्नर वनविभागातील असलेल्या बहुतांशी गावात वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे,अशा वनक्षेत्रामध्ये वनविभागाकडून सभोवताली जाळीचे कुंपण करून आतमध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करून त्याचे संवर्धन करण्यात येणार आहे,वनातील चराईमुळे होणारे नुकसान याबाबत काळजी घेतली जाणार आहे,आग लागून जंगलाचे नुकसान होत आहे याबाबत विशेष लक्ष देणार आहे आणि यातून वन्य प्राण्यांसाठी एक आश्रयस्थान उभे केले जाणार असल्याचे वनविभागाच्या देण्यात आली..जुन्नर वनविभागातील गावे हागणदारीमुक्त असून देखील अनेक ठिकाणी उघड्यावर शौचास अनेक जण जातात यावर संबंधित ग्रामपंचायतीमधील सरपंच,उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे यामुळे बिबट्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत मिळेल. जुन्नर वनविभागातील बिबट्यांची संख्या अचूक ओळखण्यासाठी पुढील दोन महिन्यात ४५० ट्रॅप कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. जुन्नर वन विभागात सरकारकडून २० पेट्रोलिंग वाहने उपलब्ध होणार आहे तसेच ए आय मशीन,अनायडर मशीन,टेन्ट,सोलर अलर्ट आदी यंत्रणाची मागणी केली असल्याची माहिती जुन्नर उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.