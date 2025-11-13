पुणे

Junnar Leopard : बिबट्या दिसताच वाजणार 'सायरन'! पुणे-अहिल्यानगर जिल्ह्यात 'एआय' आधारित यंत्रणा उभारण्याचे वनमंत्र्यांचे आदेश

AI-Based Siren System to Track Leopards : जुन्नर तालुक्यातील बिबट्याच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपग्रह आधारित इंटरनेट जोडणी असलेल्या 'एआय' यंत्रणेच्या माध्यमातून बिबट्याच्या हालचाली निदर्शनास येताच सायरन वाजवण्याची यंत्रणा पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यात करण्याचे आदेश दिले असून, पुणे जिल्ह्यासाठी एक हजार पिंजरे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बेल्हे : ‘बिबट्याच्या हालचाली निदर्शनास येण्यासाठी पुणे व अहिल्यानगर जिल्ह्यात उपग्रह आधारित इंटरनेट जोडणी असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून सायरन वाजतो, अशी यंत्रणा करण्याचे आदेश दिले आहेत’, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

