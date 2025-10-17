Junnar Leopard: मांजरवाडीत घराच्या ओट्यावर पाच बिबटे; शेतकऱ्यांमध्ये भीती, वन विभागाने पिंजरे लावून बंदोबस्त करण्याची मागणी

खोडद : मांजरवाडी (ता. जुन्नर) येथील स्वामीनगरमधील शेतकरी शरद रघुनाथ मुळे यांच्या घराच्या ओट्यावर बुधवारी (ता. १५) रात्री साडेअकराच्या सुमारास एकाच वेळी पाच बिबटे वावरत असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये निदर्शनास आले..यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. वनविभागाने या परिसरात पिंजरे लावून बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..जुन्नर तालुक्यातील जंगलात आढळणारा बिबट्या मागील २५ वर्षांपासून उसाच्या शेतीमध्ये विसावला आणि ऊस शेतीच त्याचा अधिवास झाला. सहज मिळणारे भक्ष्य, पिण्यासाठी सहज उपलब्ध होणारे पाणी आणि लपण्यासाठी उसासारखी सुरक्षित जागा या सगळ्या पोषक वातावरणामुळे बिबट्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली..लवकरच ‘टोल फ्री नंबर’जुन्नर वनविभागातील बिबट-मानव संघर्षाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी बिबट्यांचे अन्य राज्यात स्थलांतराबरोबर इतर उपाययोजना करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती जुन्नर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी दिली. याच पार्श्वभूमीवर येथे कंट्रोल रूम उभारली.Leopard Attacks: गेल्या वर्षभरात १३१ जनावरे ठरली बिबट्याचे भक्ष्य; कोंढाळी परिसरात हल्ल्यांचे सत्र सुरुच, शेतकऱ्यांत भीतीचे सावट.असून आणखी एक सुसज्ज साहित्यप्रणाली असलेली कंट्रोल रूम करण्यात येत आहे. तत्काळ प्रतिसादासाठी लवकरच एक टोल फ्री नंबर निश्चित करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.