Narayangaon Leopard : शिकारीसाठी आलेल्या बिबट्यावर तीन पाळीव कुत्र्यांचा 'प्रतिहल्ला'!

Junnar Wildlife Conflict : नारायणगाव, गुंजाळवाडी येथे अशोक दरेकर यांच्या बंगल्याच्या संरक्षण भिंतीवर शिकार करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या बिबट्याचा हल्ला त्यांच्या तीन पाळीव कुत्र्यांनी एकजुटीने परतवून लावला.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव : शिकार करण्यासाठी आलेल्या बिबट्याचा हल्ला जिगरबाज तीन पाळीव कुत्र्यांनी परतवून लावला. ही घटना आज पहाटे दीड वाजण्याच्या सुमारास गुंजाळवाडी येथे घडली. एकी हेच बळ असल्याचे अशोक विठ्ठल दरेकर यांच्या काळ्या, ढवळ्या व हल्क या तीन पाळीव कुत्र्यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज चित्रीत झाले आहेत. नारायणगाव - गुंजाळवाडी रस्त्यालगत अशोक दरेकर यांचा बंगला आहे. मागील वर्षी त्यांच्या एका पाळीव कुत्र्याचा बिबट्याने फडशा पडला होता.

