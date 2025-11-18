Junnar Leopard Attack : ओतूरमध्ये दिवसा ढवळ्या बिबट्याचा हल्ला; शेतमजूर जखमी!

ओतूर : ओतूर ता.जुन्नर येथून जवळच असलेल्या डोमेवाडी मध्ये मंगळवारी ता.१८ रोजी सकाळी दहा वाजे दरम्यान बिबट्याने शेतमजूरावर हल्ला करून त्याला किरकोळ जखमी केले.सुदैवाने तरुणांच्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला आहे.जुन्नर तालुक्यात बिबट्या दिसने किंवा बिबट हल्ला ही नविन गोष्ट नाही परंतू बिबट्याचे दिवसा ढवळ्या हल्ले होऊ लागल्याने सर्वत्र दहशतीचे वातावरण असून शेतात काम करणाऱ्या शेत मजूरांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की गोरक्ष पुनाजी शेळकंदे वय.३८ वाल हिवरे,सावरणे,ता.मुरबाड येथील शेतमजूर हा डोमेवाडी परीसरात ज्ञानेश्वर ढोमसे यांच्या शेतात मजूरीने काम करीत होते.शेळकंदे दहा वाजे दरम्यान लघुशंकेसाठी शेतातून बांधाच्या बाजूला गेले.त्यावेळी बाजूला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर झेप घेतली प्रसंगावधान दाखवत शेळके यांनी बिबट्याला अंगावरून धरुन बाजूला फेकले आणि तेथून बाजूला पळ काढला.या झटापटीत त्यांच्या हातावर बिबट्याने पंजा मारला.या घटनेची नंतर ज्ञानेश्वर ढोमसे यांनी ओतूर वनविभागाला माहिती कळवली..Pimpalgaon Leopard : पिंपळगावात बिबट्याचा आतंक; सहा शेळ्या ठार, गावकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण!.त्यानतंंर ओतूर वनविभागाचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक विश्वनाथ बेले,किशन खरोडे,कीसन केदार, फुलचंद खंडागळे यांचे पथक घटनास्थळी धाव घेऊन पहाणी केली.या परीसरातील उपस्थित नागरिकांना बिबट बाबत घ्यावयाची काळजी माहीती दिली.यावेळी उपस्थितांनी येथे बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. वनविभागाने जखमी शेळके यांना उपचारासाठी ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असून बिबट प्रतिबंधक लस त्यांना देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.