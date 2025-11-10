पुणे

Leopard Rescue : केळीच्या बागेत बिबट मादी जेरबंद! जुन्नरमध्ये १० दिवसांत दुसरा बिबट्या अडकला; नागरिकांनी घेतला सुटकेचा श्वास

Leopardess Trapped in Junnar Field : जुन्नर तालुक्यातील पिंपरी पेंढार येथील घाडगेपट शिवारात शेतकरी उत्तम खर्गे यांच्या केळीच्या बागेत वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात, गेल्या १० दिवसांतील दुसरी बिबट मादी जेरबंद झाली आहे.
Leopardess Trapped in Junnar Field

Leopardess Trapped in Junnar Field

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळवंडी : पिंपरी पेंढारच्या (ता. जुन्नर) घाडगेपट शिवारातील शेतकरी उत्तम खर्गे यांच्या केळीच्या बागेत लावलेल्या पिंजऱ्यात रविवारी (ता. ९) पहाटे सहा वाजता तीन वर्ष वयाची बिबट मादी जेरबंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
junnar
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com