पुणे

Junnar Revenue Office Theft: जुन्नर महसूल भवनातून जप्त जेसीबी गायब; उशिरा तक्रारीमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

जुन्नर महसूल भवनातून अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणातील जप्त जेसीबी गायब; महसूल विभागाच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह
Seized JCB goes missing from Junnar Revenue Bhavan

Seized JCB goes missing from Junnar Revenue Bhavan

Sakal

मिननाथ पानसरे
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जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत कारवाई करण्यात आलेला जेसीबी महसूल भवनातून चक्क गायब झाल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. अज्ञात इसमांनी चक्क महसूल भवनातूनच जेसीबी चोरल्याची घटना घडल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नानाविध प्रश्न निर्माण झाले आहे. याबाबतची फिर्याद संतोष कांबळे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली.

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