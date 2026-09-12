Junnar Revenue Office Theft: जुन्नर महसूल भवनातून जप्त जेसीबी गायब; उशिरा तक्रारीमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत कारवाई करण्यात आलेला जेसीबी महसूल भवनातून चक्क गायब झाल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. अज्ञात इसमांनी चक्क महसूल भवनातूनच जेसीबी चोरल्याची घटना घडल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नानाविध प्रश्न निर्माण झाले आहे. याबाबतची फिर्याद संतोष कांबळे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली..याबाबत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागातील हिरडी येथे 19 मे 2026 रोजी अनधिकृतरीत्या गौण खनिज उत्खनन करताना जेसीबी मशिनवर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईमध्ये जेसीबी क्रमांक युपी 31 टी 4120 हे वाहन महसूल पथकाकडून जप्त करण्यात आले होते. सदरचे वाहन हे जप्त केल्यानंतर महसूल भवन येथे ठेवण्यात आले होते. या महसूल भवनात विविध गावांचे तसेच जुन्नर शहराचे तलाठी व मंडलाधिकारी कार्यालये आहेत. तर याच ठिकाणी ठेवण्यात आलेले जेसीबी मशीन अज्ञात इसमांनी 17 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट या कालावधीत चोरून नेल्याची घटना घडली असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..दरम्यान घडलेल्या घटनेला जवळपास वीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून तक्रार दाखल करण्यात येत असल्याने महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी का घेण्यात आला? महसूल भवनात कोणताही सुरक्षारक्षक नसताना तसेच सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना नसताना शासकीय कारवाईत जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल अशा असुरक्षित ठिकाणी ठेवल्याचं का जातो? सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे का नाहीत? या घडलेल्या प्रकारात महसूल विभागातील काही झारितल्या शुक्राचार्यांची पडद्याआड आर्थिक साटेलोटे आहे का? महसूल प्रशासनाकडून याबाबत सखोल चौकशी करून यात महसूल विभागाचे कर्मचारी अथवा अधिकारी दोषी आढळल्यास कारवाईचा बडगा उचलला जाणार का ? असे अनेक प्रश्न नागरिकांमधून व्यक्त होत असून याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.