पुणे

Junnar Court: जुन्नर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; स्वतःच्या मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी बापाला जन्मठेप..

Maharashtra court verdict on severe child abuse case involving father: अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला जुन्नर न्यायालयाकडून जन्मठेपेची सक्त शिक्षा; POCSO कायद्यान्वये १० हजारांचा दंडही ठोठावला
Junnar Court Sentences Father to Life Imprisonment in Child Abuse Case

Junnar Court Sentences Father to Life Imprisonment in Child Abuse Case

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-पराग जगताप

ओतूर: ओतूर (ता.जुन्नर) येथील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १९ डिसेंबर २०२० रोजी ९ वर्षाची मुलगी शाळेच्या मधल्या सुट्टीत जेवण करण्यासाठी घरी आली असता घरात कोणी नसल्याची संधी साधुन तीच्या वडीलांनी घराचा दरवाजा आतून बंद केला व स्वतःच्याच अल्पवयीन मुलीस हाताने मारहाण करून तीच्यावर लैंगीक अत्याचार केला आहे. सदरचा प्रकार मुलीच्या आईला समजल्यावर १९ डिसेंबर २०२० रोजी पिडीत मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवर ओतूर पोलीस स्टेशनला नराधम बापावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
pune
Court
junnar
district
life imprisonment
child abuse