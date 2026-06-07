पुणे

Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा..

Rajuri village girl completes commercial pilot training in Florida: अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेत कमर्शियल पायलट बनत सिद्धी हाडवळेची झेप; आर्थिक अडचणी, प्रारंभीचा विरोध आणि अडीच वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणानंतर जुन्नर तालुक्याचा अभिमान उंचावला
Defying Financial Challenges, Siddi Hadwale Achieves Her Dream of Becoming a Pilot

Defying Financial Challenges, Siddi Hadwale Achieves Her Dream of Becoming a Pilot

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा: राजुरी (ता. जुन्नरी) येथील सिद्धी अनंत हाडवळे हिने अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेत व्यावसायिक वैमानिक (Commercial Pilot) प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून अंतिम पायलट परीक्षा उत्तीर्ण केली असुन तिच्या या दैदिप्यमान यशामुळे राजुरी गावासह संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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