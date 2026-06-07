Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा..

आळेफाटा: राजुरी (ता. जुन्नरी) येथील सिद्धी अनंत हाडवळे हिने अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेत व्यावसायिक वैमानिक (Commercial Pilot) प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करून अंतिम पायलट परीक्षा उत्तीर्ण केली असुन तिच्या या दैदिप्यमान यशामुळे राजुरी गावासह संपूर्ण जुन्नर तालुक्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.लहानपणापासूनच सिद्धीला काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा होती. तिच्या मनात पायलट होण्याचे स्वप्न होते. सोशल मीडियावरून या क्षेत्राची माहिती मिळाल्यानंतर हे शिक्षण अत्यंत खर्चिक असल्याचे तिच्या लक्षात आले. त्यामुळे आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तिने हे स्वप्न बराच काळ मनातच जपून ठेवले..बारावीची परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पुढे कोणत्या क्षेत्रात करिअर करायचे, हा प्रश्न तिच्यासमोर उभा होता. वडिलांची इच्छा होती की तिने डॉक्टर किंवा अभियंता व्हावे. मात्र वडिलांनी पुढील शिक्षणाबाबत विचारणा केली असता, सिद्धीने धाडसाने आपले स्वप्न व्यक्त केले मला पायलट व्हायचे आहे..सुरुवातीला तिच्या या इच्छेला नकार मिळाला. हे शिक्षण आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याचे वडिलांनी स्पष्ट सांगितले. मात्र सिद्धीची जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास कायम राहिला. आई, मावशी,चुलते आणि काका यांच्या माध्यमातून तिने आपल्या स्वप्नाचा पाठपुरावा केला व त्यानंतर मुंबई येथील एका नामांकित अकॅडमीत तिने ग्राउंड क्लासेस पूर्ण केले. पुढे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील प्रतिष्ठित वैमानिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतल्यानंतर अडीच वर्षे आई-वडील आणि कुटुंबीयांपासून दूर राहून तिने कठोर प्रशिक्षण घेतले. अथक परिश्रम, समर्पण आणि जिद्दीच्या बळावर तब्बल २८ महिन्यांत तिने आपले ध्येय गाठले. अंतिम पायलट परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण होत तिने अक्षरशः आकाशाला गवसणी घातली..सिद्धीचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशाचा नाही, तर स्वप्नांवर विश्वास ठेवून सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक युवक-युवतीसाठी प्रेरणादायी आहे. तिच्या या यशामुळे तिच्या माता-पित्यांसह राजुरी गावाची आणि संपूर्ण जुन्नर तालुक्याची मान अभिमानाने उंचावली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सिद्धी हाडवळे हिच्यावर सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून तिच्या उज्ज्वल आणि यशस्वी वैमानिक कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. तसेच तिच्या यशामागे खंबीरपणे उभे राहिलेले वडील अनंत तुकाराम हाडवळे आणि आई योगिता हाडवळे,चुलते संपत हाडवळे,चुलती वृषाली यांचेही सर्वत्र कौतुक होत आहे.स्वप्न मोठे असेल, जिद्द प्रबळ असेल आणि कुटुंबाचा विश्वास सोबत असेल, तर आकाशही ठेंगणे ठरते,” याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे सिद्धी हाडवळे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.