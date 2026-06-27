Political Row : संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर ज्योती वाघमारे यांचा जोरदार हल्लाबोल; ठाकरे गटाची ‘वैचारिक दिवाळखोरी’ उघडी पडल्याचा आरोप

पुणे : संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांमुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची वैचारिक दिवाळखोरी दिसून येत असून, त्यांच्या भाषेमुळेच पक्षातील अनेक नेते व कार्यकर्ते पक्ष सोडून गेल्याचा दावा शिवसेना पक्षाच्या खासदार ज्योती वाघमारे यांनी पुण्यात शनिवारी केला. खोक्यांमुळे नाही, तर धोक्यामुळे लोक पक्ष सोडून गेले असे म्हणत राऊत हे आता ठाकरे गटाचे नव्हे, तर काँग्रेसचे सुपारीबाज प्रवक्ते झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला..खासदार वाघमारे यांनी शनिवारी सारसबागेसमोरील शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली. महिलांबाबत आणि राजकीय विरोधकांविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरणे अयोग्य असल्याचे सांगत, महिला व भगिनींच्या सन्मानासाठी ही पत्रकार परिषद घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी, शहर शिवसेनेचे प्रमुख नाना भानगिरे उपस्थित होते..मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामामुळे विरोधक अस्वस्थ झाले असून, त्यातूनच अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. ठाकरे यांच्या सुरू असलेल्या दौऱ्यावरही त्यांनी टीका केली. जनतेने नाकारलेल्या नेतृत्वाकडून मार्गदर्शन होऊ शकत नसल्याचे त्या म्हणत सोडून गेलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघात दौरे करणे हा राजकीय दिखावा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..महिलांचा अपमान केल्याप्रकरणी संजय राऊत यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्याची माहिती देत, त्यांच्या वक्तव्यांना उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे समर्थन आहे का, असा सवालही वाघमारे यांनी उपस्थित केला. खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्याबद्दल त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.