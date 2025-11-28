पुणे
Kalewadi BRT Accident : काळेवाडी बीआरटी स्थानकात भीषण अपघात! दरवाजा बंद झाल्याने तरुणी बस-मार्गात अडकली; सहप्रवाशांनी ओढल्याने वाचला जीव
PMP Bus Accident at BRT Station : काळेवाडी येथील साठे बिस्कीट चौकात पीएमपी बसमधून उतरताना चालकाने निष्काळजीपणे बसचा दरवाजा बंद केल्यामुळे बस आणि बीआरटी मार्गात अडकून एक तरुणी जखमी झाली.
काळेवाडी : पीएमपी बसमधून उतरताना दरवाजा बंद झाला. यामुळे बस आणि बीआरटी मार्गात तरुणी अडकली. सहप्रवाशांनी प्रसंगावधान दाखवत तिला ओढले. त्यामुळे ती बचावली. बसचालकाच्या निष्काळजीपणाने ही घटना घडल्याचा आरोप या तरुणी आणि तिच्या आईने केला आहे. ही घटना साठे बिस्कीट चौकात गुरुवारी (ता.२७) सायंकाळी घडली.