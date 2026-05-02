डॉक्टर 'डिलिव्हरी जिहाद' करतात, हिंदू महिलांचं सिझेरियन कसं? कालीचरण महाराजांचं पुन्हा वादग्रस्त विधान

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे आयोजित हिंदू विराट सभेत कालीचरण महाराज यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डॉक्टर 'डिलिव्हरी जिहाद' करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला असून, या विधानानंतर विविध स्तरांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत..सभेत बोलताना कालीचरण महाराज यांनी डॉक्टरांवर थेट आरोप करत "डिलिव्हरी जिहाद" सुरू असल्याचा दावा केला आहे. हिंदू महिलांच्या प्रसूतीमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण जास्त का आहे आणि मुस्लिम महिलांमध्ये तसे का दिसत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, नवजात बालकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतींबाबत संशय व्यक्त करत हे एक प्रकारचे षडयंत्र असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..Kalicharan Maharaj : ''संविधानाचं शुद्धीकरण करणं आवश्यक, कारण....''; कालीचरण महाराज नेमकं काय म्हणाले? .या विधानामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक डॉक्टरांनी अशा आरोपांना तथ्यहीन आणि समाजात गैरसमज पसरवणारे असल्याचे म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी बोलताना त्यांनी हिंदू राष्ट्राच्या मुद्द्यावरही जोर देत, "हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी तयार राहा, अन्यथा मंदिरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल," असे आवाहन केले..Kalicharan Maharaj : 'छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांचा शिरच्छेद करा'; कालीचरण महाराजांचे पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य.दरम्यान, कालीचरण महाराज यांची अशाप्रकारे वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी महात्मा गांधींबाबत अनेकदा आक्षेपार्ह वक्तव्य केले असून, त्यातूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. आता त्यांच्या नव्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर काही कारवाई होते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.