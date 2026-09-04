पुणे

Kalyan-Latur Highway: कल्याण–लातूर महामार्ग नकोच! माळवाडीतील शेतकरी आक्रमक; रास्ता रोकोसह उपोषणाचा इशारा

Malwadi Farmers Oppose Kalyan Latur Highway Project: माळवाडीतील शेतकऱ्यांचा कल्याण–लातूर महामार्गाला तीव्र विरोध; शेती, विहिरी व पारंपरिक रस्ते बाधित होण्याच्या भीतीने रास्ता रोको व आमरण उपोषणाचा इशारा
Malwadi Farmers Oppose Kalyan Latur Highway Demand Route Review and Warn of Road Blockade and Hunger Strike

Malwadi Farmers Oppose Kalyan Latur Highway Demand Route Review and Warn of Road Blockade and Hunger Strike

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश कणसे

आळेफाटा: जुन्नर व संगमनेर तालुक्याच्या सीमेवरून प्रस्तावित असलेल्या कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गाला माळवाडी येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावित मार्गामुळे माळवाडी परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी बाधित होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

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