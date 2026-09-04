Kalyan-Latur Highway: कल्याण–लातूर महामार्ग नकोच! माळवाडीतील शेतकरी आक्रमक; रास्ता रोकोसह उपोषणाचा इशारा

-राजेश कणसे आळेफाटा: जुन्नर व संगमनेर तालुक्याच्या सीमेवरून प्रस्तावित असलेल्या कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्गाला माळवाडी येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावित मार्गामुळे माळवाडी परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी बाधित होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.या महामार्गासाठी बागायती व शेती क्षेत्रातील जमिनी संपादित झाल्यास अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधनच हिरावले जाण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. तसेच शेताकडे जाणारे पारंपरिक रस्ते, विहिरी, पिके आणि शेतीची सलगता बाधित होण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी पुणे–नाशिक महामार्गासाठीही परिसरातील शेतजमिनी गेल्या असून, आता पुन्हा नव्या महामार्गासाठी जमीन संपादन झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होईल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे..शेतकरी निलेश काळे म्हणाले, “कल्याण–लातूर जनकल्याण महामार्ग माळवाडी परिसरातून जात असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यात बाधित होणार आहेत. यापूर्वीही पुणे–नाशिक महामार्गासाठी जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा जमीन संपादन झाल्यास शेतकऱ्यांसमोर गंभीर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल. शासनाला विकास करायचा असेल तर पुणे–नाशिक रेल्वे मार्गाला मंजुरी देऊन तो मार्ग पूर्ण करावा.”.शेतकरी गणेश शेळके यांनीही महामार्गाला विरोध करत प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा विचार करावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून महामार्गाचे काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुणे–नाशिक महामार्गावर माळवाडी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही तर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला..“विकासकामांना आमचा विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये. शेतीप्रधान आणि अल्पभूधारक गावातून हा महामार्ग नको,” अशी भावना उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.अंकुश कुरकूटे, अजीत शेळके, निलेश काळे, गणेश शेळके, योगेश काळे, गणेशराव शेळके, बाजीराव कुरकूटे, संजय जठार, बाळासाहेब शेळके, धनंजय जठार, एकनाथ ढेरंगे व जवळपास शंभरहुन आदी शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या हरकती व सूचना जाणून घेतल्यानंतरच महामार्गाच्या मार्गाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.