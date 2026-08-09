पुणे

पुणतांबे ता 9 B--1 कामिका एकादशी निमित्त, चांगदेव महाराज समाधी स्थळावर मोठी गर्दी.

पुणतांबे ता 9 B--1 कामिका एकादशी निमित्त, चांगदेव महाराज समाधी स्थळावर मोठी गर्दी.
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कामिका एकादशीनिमित्त
पुणतांब्यात भाविकांची गर्दी
पुणतांबे, ता. ४ ः कामिका एकादशीनिमित्त आज दोन लाख भाविकांनी चांगदेव महाराज समाधी स्थळाचे दर्शन घेतले. सकाळपासून दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. गोदावरी नदीला पाणी असल्यामुळे विठ्ठल घाट गर्दीने गजबजला होता.
दरवर्षी पेक्षा या वर्षी भाविकांची संख्या अधिक होती. श्रावण पंचमीला होणाऱ्या संत गंगागीर महाराज नाम सप्ताहाची घोषणा आज करण्यात आली. सरला बेटाचे महंत रामगिरी महाराज यांच्या कीर्तनानंतर हा सप्ताह चितळी, तालुका राहता धनगरवाडी येथे होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. सप्ताह कमिटी प्रमुखांना रामगिरी महाराज यांच्या हस्ते नारळ देण्यात आले. यावेळी माजी सरपंच सुधाकर जाधव, गोदावरी प्रतिष्ठान अध्यक्ष विजय धनवटे, विकास आघाडी संस्थापक अध्यक्ष धनंजय जाधव, युवा नेते राहुल धनवटे, रामभाऊ डोखे, दिनकर भोरकडे आदी मान्यवरांनी व्यासपीठावर महाराजांचे पूजन केले.

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