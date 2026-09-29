Shirur Karegaon shooting: शिरूर तालुक्यातील कारेगावमध्ये पाण्याच्या प्लॅण्टवर कामगाराचा डोक्यात गोळी झाडून खून

शिरूर : कारेगाव (ता. शिरूर) येथील मध्यभागातील साईनगर परिसरात, पाण्याच्या छोटेखानी फिल्टर प्लॅण्टवर काम करणाऱ्या कामगाराचा दूचाकीवरून आलेल्या दोघा हल्लेखोरांनी डोक्यात गोळी झाडून खून केला. आज पहाटे साडेसहाच्या सुमारास भरवस्तीत घडलेल्या या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाळी. खूनाचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, परिसरातील सीसीटीव्ही च्या आधारे हल्लेखोरांचा माग काढला जात आहे. त्यांच्या शोधार्थ पोलिस पथके रवाना करण्यात आली आहेत. .हामजा उस्मान शेख (वय ३९, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. धानोरा काळे, ता. पूर्णा, जि. परभणी) असे गोळीबारात मृत्युमूखी पडलेल्या कामगाराचे नाव असून, कारेगाव (ता. शिरूर) येथील विकास माधवराव नवले यांच्या 'समु एंटरप्रायजेस ॲक्वा रिच' या पाण्याच्या प्रकल्पावर ते गेल्या सहा महिन्यांपासून कामाला होते व पत्नी अबिताबी तसेच रेहान व शादुल या मुलांसह या प्रकल्पाशेजारील नवले यांच्या इमारतीतील खोलीत राहात होते. मृत हामजा यांच्या पत्नी अबिताबी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी खूनाचा गुन्हा दाखल केला असून, खूनाचे कारण स्पष्ट झाले नसल्याचे व हल्लेखोरांचा शोध लागला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, विकास नवले यांच्या पाण्याच्या प्लॅण्टमध्ये कामाला असलेले हामजा शेख हे सकाळी सव्वासहाच्या सुमारास खोलीतून खाली आले. काही वेळाने शेजारील इमारतीत राहणाऱ्या एका महिलेने त्यांच्या पत्नीला, तुमचे पती पाण्याच्या प्लॅण्टमध्ये पडले असून, त्यांच्या डोक्यातून रक्त येत असल्याचे सांगितल्याने आबिताबी या मुलांसह खाली धावत आल्या. त्यावेळी हामजा हे निपचीत पडले होते. दरम्यान, रूग्णवाहिकेतून त्यांना शिरूर येथील कोळपे हॉस्पिटलमध्ये आणले असता, तेथील डॉक्टरांनी तपासून त्यांचा मृत्यु झाल्याचे सांगितले. ते घसरून पडले असावेत, असे प्रथमदर्शनी वाटत असल्याने विकास नवले यांनी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांना कळविले. पोलिसांनीही या प्रकरणी सुरवातीला अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती..दरम्यान, घटनास्थळाच्या पंचनाम्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना तेथे बंदूकीच्या गोळीची पुंगळी (रिकामे काडतूस) आढळल्यानंतर पोलिसांना संशय आला. पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मृतदेहाची पाहणी केली असता डोक्याला आरपार छिद्र दिसून आल्याने व ते बंदूकीच्या गोळीमुळेच पडल्याच्या निष्कर्षाप्रत पोलिस आल्यानंतर तपासाची दिशा बदलली. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी व आसपासच्या लोकांकडून माहिती घेतली असता साडेसहाच्या सुमारास फटाक्यासारखा आवाज झाल्याची माहिती पुढे आली. त्यानंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासले असता गोळीबाराची घटना पुढे आली. हामजा शेख हे प्लॅण्टमधील जलशुद्धीकरण यंत्रणा चालू करीत असतानाच दूचाकीवरून आलेल्या दोघांनी या प्लॅण्टच्या समोर दूचाकी उभी केली व मागील व्यक्तीने प्लॅण्टच्या दरवाजात जावून जवळून हामजा यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. मागील बाजूने घुसलेली गोळी डोक्याच्या वरील बाजूने आरपार गेली..दरम्यान, या घटनेनंतर जिल्हा पोलिस अधिक्षक संदीपसिंग गिल, शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, शिक्रापूरचे पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी पथकासह घटनास्थळी भेट दिली. पाण्याच्या प्लॅण्टमध्ये काम करणाऱ्या कामगारावरील हल्ल्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी पोलिस पथके रवाना करण्यात आली असल्याचे संदीपसिंग गिल यांनी सांगितले. सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल मोरडे पुढील तपास करीत आहेत..कारेगावातील मध्यवस्तीत झालेल्या या गोळीबाराचे नेमके कारण स्पष्ट न झाल्याने परीसरात उलट - सुलट चर्चांना उत आला. गोळीबारात मृत्युमूखी पडलेले हामजा शेख हे सद्वर्तनी गृहस्थ होते, त्यामुळे त्यांचा अशा प्रकारे खून होऊ शकत नाही, असे त्यांचे नातेवाईक व शेजाऱ्यांनी सांगितल्याने पोलिसही काही काळ चक्रावून गेले. सुपारी देऊन ही हत्या घडविली असल्याचा आरोप करताना नेमके हामजा शेख यांनाच हल्लेखोरांना मारायचे होते की अन्य कुणाला, याबाबतही शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी साशंकता व्यक्त केल्याने या गंभीर घटनेतील गुढ वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.