Karnataka Hapus Mango : पुण्याच्या बाजारात कर्नाटक हापूसचा गोडवा; अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा

मार्केट यार्ड - कोकणातील हापूसच्या तुलनेत कर्नाटकातील हापूस आंब्याचे दर नेहमीच तुलनेने कमी असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांचा कल या आंब्याकडे अधिक असतो. यंदाही हंगामाच्या सुरुवातीलाच कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू झाल्याने बाजारात दर नियंत्रणात राहिले आहेत. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे. २० एप्रिलनंतर आवक आणखी वाढणार असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली..एक एप्रिलपासून कर्नाटक हापूसचा हंगाम सुरू झाला असून, सध्या विविध भागांतून दररोज सुमारे दोन ते अडीच हजार पेट्या, तसेच दोन ते तीन हजार बॉक्स बाजारात दाखल होत आहेत. अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर आंब्याला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे बाजारात येणारा माल लगेच खपत आहे. मात्र, पुढील आठवड्यात आवक वाढल्याने दरात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली..यंदा कर्नाटकातील आंब्याच्या बागांमध्ये फळधारणा चांगली झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यात आवक मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. अंदाजे पुढील आठवड्यात ही आवक दहा हजार पेट्यांपर्यंत, तसेच पंधरा ते वीस हजार बॉक्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे दरात आणखी नरमाई येईल. हापुसाबरोबरच पायरी, लालबाग आणि बदाम या जातींची आवकही वाढणार असून, त्यांच्या दरातही घट अपेक्षित आहे, असे मार्केट यार्डातील व्यापारी रोहन उरसळ यांनी सांगितले..कर्नाटक आंब्याचे दर१८०० ते २३०० रुपये - कर्नाटक हापूस (४ ते ५ डझन)८०० ते ११०० रु. - कर्नाटक हापूस (२ डझन)१४० ते १८० रु. - कर्नाटक हापूस (प्रतिकिलो)७० ते १०० रुपये - पायरी (प्रतिकिलो)६० ते ८० रुपये - लालबाग (प्रतिकिलो)६० ते ८० रुपये - बदाम (प्रतिकिलो).यंदा कर्नाटकात आंबा उत्पादनासाठी पोषक हवामान मिळाल्याने झाडांवर चांगली फळधारणा झाली. बाजारात येणाऱ्या आंब्याचा दर्जाही समाधानकारक असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्नाटक हापूसचा हंगाम १५ जूनपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. अक्षय तृतीयेच्या कालावधीनंतर दरात घट होऊन आवक आणखी वाढेल.- रोहन उरसळ, व्यापारी.