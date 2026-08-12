पुण्यातल्या कर्वेनगर पुलाखाली चालत्या गाडीने घेतला पेट, घटनेचा Video समोर...

पुण्यातील कर्वेनगर परिसरात बुधवारी एका चालत्या गाडीने अचानक पेट घेतल्याची घटना समोर आली आहे. कर्वेनगर पुलाखाली ही घटना घडली असून, गाडीला आग लागल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ सध्या समोर आला आहे. गाडीने अचानक पेट घेतल्याने परिसरात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली आहे का, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..महत्त्वाचं म्हणजे, या घटनेमुळे पुलाखाली वाहतूक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आगीमुळे वाहनचालकांमध्ये काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचंही दिसून आलं. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना काही काळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला..Pune Firing : सहकारनगरमध्ये एका व्यक्तीवर गोळीबार; एक व्यक्ती जखमी.दरम्यान, गाडीला नेमक्या कोणत्या कारणामुळे आग लागली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. गाडीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता की अन्य काही कारणामुळे आग लागली, याबाबतही स्पष्टता नाही. त्यामुळे आग लागण्यामागचं नेमकं कारण तपासानंतरच समोर येणार आहे..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ करत गाडीला लागलेली आग विझवली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं असून परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. त्यानंतर पुलाखालील वाहतूकही हळूहळू सुरळीत करण्यात आली आहे..Crime News : माहूरवरून परतणाऱ्या नवविवाहितांवर थरारक हल्ला; नववधूसह दोन लाखांची रोकड लंपास.या घटनेची संबंधित यंत्रणांकडून नोंद घेण्यात आली असून, गाडीला आग नेमकी कशामुळे लागली, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर परिसरात या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.