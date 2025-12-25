Pune News : डिजिटल इंडियाचे तीनतेरा! पूर्वसूचनेशिवाय 'लीव्ह अँड लायसन्स' नोंदणी सेवा बंद, कर्वेनगरसह पुण्यात संताप

कर्वेनगर : शासनाची ऑनलाइन ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ नोंदणी सेवा २१ डिसेंबर २०२५ पासून बंद असून, कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा बंद केल्याने नागरिकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सोमवारपासून ‘आधार ऑथेंटिकेशन’ होत नसल्याने ही सेवा पूर्णपणे बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.‘लीव्ह अँड लायसन्स’ भाडेकरार हा रहिवासी पुरावा म्हणून महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. नवीन बँक खाते उघडणे, गृहकर्ज व इतर कर्जप्रकरणे, वाहन खरेदी, गॅस कनेक्शन, इंटरनेट सुविधा, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स तसेच गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये प्रवेशासाठी हा करार अनिवार्य असतो. मात्र, सर्व्हर बंद असल्याने नागरिकांची कामे रखडली आहेत..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....घरमालक किंवा एजंटाकडून भाडेकरूंना ‘दोन-तीन दिवसांत नोंदणीकृत करार सादर करा’, अशी अट घातली जाते; परंतु शासनाच्या तांत्रिक बिघाडामुळे नागरिकांची कोणतीही चूक नसतानाही त्यांना मानसिक तणाव, आर्थिक नुकसान आणि वादांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात शासनाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता समाधानकारकउत्तर मिळत नसल्याचे नागरिक सांगत आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे असा प्रकार वारंवार घडत असूनही शासनाकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’ची मोठी घोषणा करणाऱ्या शासनाच्या व्यवस्थेवर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक संतोष हिंगणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..नागरिकांमध्ये नाराजीसर्व्हर बंद करण्यापूर्वी सार्वजनिक सूचना का दिली जात नाही, पर्यायी ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा का उपलब्ध नाही, हेल्पलाइन निष्क्रिय असण्याची जबाबदारी कोण घेणार, वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक बिघाडावर कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उपस्थित होत आहेत. तसेच, शासनाने तातडीने सर्व्हर सुरू करावा, आधार ऑथेंटिकेशनची समस्या दूर करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आनंद पारसवार, ब्रिजेश शर्मा व एरंडवणा येथील रहिवासी सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.