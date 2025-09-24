पुणे

Sharad Pawar : काश्मीरसोबत सारा देश असल्याचे ‘सरहद’ने सिद्ध केले

सरहद संस्थेच्या गुजरवाडी शैक्षणिक संकुलात उभारण्यात आलेल्या विजय धर ॲम्फी थिएटरच्या उद्घाटनप्रसंगी शरद पवार बोलत होते.
सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज - शेजारी देशांनी कितीही प्रयत्न केले तरी काश्मिरी जनता कधीही त्यांना साथ देणार नाही. देशसेवेत त्यांचे योगदान मोठे आहे. हिंसाचार व अराजकतेच्या वातावरणातही त्यांनी आपण भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सिद्ध केले आहे.

