Baba Adhav : कशी सुरू झाली होती कष्टाची भाकर? पंतप्रधानांनी घेतला होता आस्वाद, बाबा आढावांची हृदयस्पर्शी आठवण

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांनी हमाल आणि असंघटीत कामगारांसाठी आणि जीवनभर कार्य केले. ते रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्षही होते. त्यांनी हमाल पंचायत आणि रिक्षा पंचायतीच्या माध्यमातून अनेक हक्कासांठी अनेक लढे ऊभारले.पण शहरातील कष्टकरी हमालांना आणि कामगारांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न खावे लागत असल्याने त्यांच्यासाठी पौष्टिक आणि स्वस्त दरात अन्न मिळावे अशा त्यांच्या ध्यास होता. .त्यांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी म्हणजे २ ऑक्टोबर १९७४ मध्ये हा ध्यास पूर्ण केला. हमाल पंचायीच्या‘कष्टाची भाकर’ या योजनेचे पहिले केंद्र भवानी पेठेत सुरू करण्यात आले.आणि शहरातील गरीब कष्टकरी वर्गाला स्वस्तात चांगले अन् पोटभर जेवण मिळू लागले. या योजनेला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत..या उपाहारगृहात जेवण्याचा मोह माजी पंतप्रधान व्ही.पी सिंह यांना देखील आवरला नव्हता. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी इथल्या भोजनाचा आस्वाद घेतला आहे. देशभरातील अनेक सेवा संघटना आणि परदेशातील अनेक लोकही या उपाहार गृहाला भेट देत असतात. आजही हजारो लोकांना स्वस्तात चांगले जेवण या उपाहारगृहात मिळते. याच्या पुण्यात १२ शाखा आहेत. .सुरुवातीला फक्त हमाल आणि कामगारांना अन्नसेवा पुरविणार्या या खानावळीचा लाभ आता पोलिस, रिक्षाचालक आणि विद्यार्थ्यांनाही घेतात. सर्व शाखांमध्ये मिळून दिवसाला १२ हजार लोकांना जेवण पुरविले जाते.पुण्यातील स्थानिक पदार्थांचा आस्वाद घेणे, तसेच कामगार चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक विदेशी लोकदेखील इथल्या जेवणाचा आस्वाद घेतात. स्वस्तात जेवण याशिवाय स्वस्त दरात दिवाळी फराळाची योजनाही अनेक वर्षांपासून राबवली जाते..डॉ. बाबा आढाव महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग.' कष्टाची भाकर'च्या ४० व्या वर्धापन दिनी बाबा आढाव म्हणाले होते की,अन्याय आणि दडपशाहीच्या विरोधात पेटून उठणे म्हणजेच केवळ क्रांती नाही तर एखादा नवीन उपक्रम ही देखील एक प्रकारची विधायक क्रांतीच आहे. .कोविडमध्ये सामान्यांना मोठा आधार कोविड-१९ महामारीमध्ये देशव्यापी लॉकडाउन असतानाच्या ‘कष्टाची भाकर’ने अनेक आरोग्य कर्मचारी, पोलिस आणि अन्य सामान्यांना मोठा आधार दिला. अनेक पोलिस आपल्या घरी जेवण्यापेक्षा इथे जेवायला प्राधान्य देत होते. तसेच अनेकदा ससून हॉस्पिटलमधील अनेक आरोग्य कर्मचारीदेखील 'कष्टाची' भाकर मध्ये जेवायला येत असत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.