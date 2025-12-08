पुणे

Baba Adhav : कशी सुरू झाली होती कष्टाची भाकर? पंतप्रधानांनी घेतला होता आस्वाद, बाबा आढावांची हृदयस्पर्शी आठवण

Kashtachi Bhakar : स्वस्त, पौष्टिक आणि पोटभर जेवणाचा उद्देश ठेवून भवानी पेठेत पहिले केंद्र उघडले. या उपक्रमाला ५० वर्षे पूर्ण झाली असून पुण्यात त्याच्या १२ शाखा चालतात. दररोज सुमारे १२ हजार लोक स्वस्तात दर्जेदार जेवणाचा लाभ घेतात.
Kashtachi Bhakar canteen in Pune serving thousands of workers, laborers, and frontline staff with affordable, nutritious meals—a legacy initiated by social activist Baba Adhav.

Kashtachi Bhakar canteen in Pune serving thousands of workers, laborers, and frontline staff with affordable, nutritious meals—a legacy initiated by social activist Baba Adhav.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांनी हमाल आणि असंघटीत कामगारांसाठी आणि जीवनभर कार्य केले. ते रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्षही होते. त्यांनी हमाल पंचायत आणि रिक्षा पंचायतीच्या माध्यमातून अनेक हक्कासांठी अनेक लढे ऊभारले.पण शहरातील कष्टकरी हमालांना आणि कामगारांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न खावे लागत असल्याने त्यांच्यासाठी पौष्टिक आणि स्वस्त दरात अन्न मिळावे अशा त्यांच्या ध्यास होता.

Loading content, please wait...
pune
Hamali
baba aadhav
social activist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com