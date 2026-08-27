Katraj Kondhwa Road: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर ‘आजची’ विद्युत व्यवस्था ‘उद्याच्या’ रुंदीकरणात अडथळा!

कात्रज : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रखडलेले रुंदीकरण आता वेगाने मार्गी लागत असताना, विद्युत विभागाकडून सुरू असलेल्या ट्रान्सफॉर्मरच्या उभारणीमुळे भविष्यातील रस्ते विकासाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या कडेला काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, भविष्यात हा रस्ता ८४ मीटर रुंदीचा करण्याचे नियोजन असल्याने आताच ८४ मीटरच्या अंतिम रस्त्याचा विचार करून विद्युत उपकरणांची जागा निश्चित करणे आवश्यक आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सध्या उभारण्यात येत असलेले काही ट्रान्सफॉर्मर प्रस्तावित रस्त्याच्या आराखड्यानुसार पदपथाच्या, तसेच भविष्यातील सायकल ट्रॅकच्या जागेत येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आजची गरज भागविण्यासाठी करण्यात येणारे काम भविष्यातील रस्ते विकासासाठी अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे..माऊलीनगर चौकातील ट्रान्सफॉर्मरची उभारणी आडव्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित आराखड्यानुसार या ठिकाणी पदपथ उभारणी करताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डीपी रस्त्यावरील पदपथाची जागा या ट्रान्सफॉर्मरमुळे बाधित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या परिसरात खासगी इमारतींचा विकास झालेला असल्याने महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाच्या तसेच महावितरणच्या नियमांचा विचार करून ट्रान्सफॉर्मर उभारणीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. रस्ता, पदपथ किंवा सायकल ट्रॅकच्या भविष्यातील कामाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे..राजस सोसायटी चौकाजवळ सिल्व्हर ओक सोसायटीच्या समोरील बाजूस ५० मीटर रस्त्याच्या अगदी जवळ ट्रान्सफॉर्मर उभारण्यात आला आहे. भविष्यात रस्ता ८४ मीटर रुंदीचा झाल्यास हा ट्रान्सफॉर्मर रस्त्याच्या हद्दीत येत आहे. त्यामुळे त्याचे पुन्हा स्थलांतर करावे लागू शकते. परिणामी, सध्या करण्यात येणारा खर्च भविष्यात पुन्हा करावा लागण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक निधीचा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे..रस्त्याच्या कामाला आता गती मिळत असून पुढील १०० वर्षांचा विचार करून हा रस्ता व्हावा. त्या दृष्टीने ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आवश्यक आहे. रस्ता आणि पदपथामध्ये अशा ट्रान्सफॉर्मरचे अडथळे येणार नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांची उभारणी करावी- राजाभाऊ कदम, अध्यक्ष, कात्रज-कोंढवा रस्ता विकास प्रतिष्ठान..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.अशा प्रकारे कुठेही काम झालेले नाही. परंतु असे असेल तर पुन्हा तपासणी करण्यात येईल. तसेच भविष्यात अडचणी होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात येईल. - मनीषा शेकटकर, अधीक्षक अभियंता, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.