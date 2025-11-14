पुणे

Katraj Accident : कात्रज चौकात चिकन वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोला आग; वाहतुकीस अडथळा!

Tempo Fire : चौकात रात्री नऊच्या सुमारास उड्डाणपुलाखाली चिकन वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. त्यामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
Tempo carrying chicken catches fire at Pune Katraj Chowk

Tempo carrying chicken catches fire at Pune Katraj Chowk

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कात्रज : कात्रजहून नवले पुलाकडे जात असलेला हा टेम्पो अचानक थांबला आणि काही क्षणातच बोनेटमधून आग बाहेर बाहेर पडू लागली. या घटनेची माहिती मिळताच कात्रज अग्निशामक दलाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि शर्थीने प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळवले. प्राथमिक माहितीनुसार, टेम्पोच्या बोनेटमध्ये असलेल्या एसी यंत्रणीत बिघाड झाल्याने ही आग लागल्याचा अंदाज अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

Tempo carrying chicken catches fire at Pune Katraj Chowk
Pune Navale Bridge Accident : 'देवदूत' बनून धावली पुणे महापालिकेची यंत्रणा; १०० कर्मचाऱ्यांनी वाचवले २० हून अधिक जीव!
Loading content, please wait...
pune
fire
accident
katraj
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com