Shirur Protest : शिरूरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे संतप्त ग्रामस्थांचे रास्ता रोको आंदोलन

Road Blockade on Ashtavinayak Highway : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे शाळकरी मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी, गेल्या वीस दिवसांत तीन बळी गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आज कवठे येमाई येथे अष्टविनायक महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करत बिबट्यांना मारण्याची परवानगी देण्याची व टाकळी हाजी बेट परिसर बिबटमुक्त करण्याची मागणी केली.
कवठे येमाई : शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे. काल पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे रोहन बोंबे या शाळकरी मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर ग्रामस्थांचा संताप उसळला. बिबट्याच्या हल्ल्यात गेल्या वीस दिवसांत पिंपरखेड व जांबुत या दोन गावांतील तीन जणांचा जीव गेल्याने परिसरात प्रशासनाविरोधात संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

