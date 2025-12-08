देव तारी त्याला कोण मारी! केदारनाथ प्रलयात मृत्यू झाल्याचं समजून प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले, पण तो १० वर्षांनी पुण्यात सापडला

Kedarnath Tragedy Survivor : एखाद्या सिनेमातील दृश्यासारखा प्रसंग पुण्यामध्ये घडला आहे. एखादी मृत व्यक्ती अनेक वर्षानंतर जिवंत आहे असं कळल्यानंतर तुम्हालाही एकदम फिल्मी घटना वाटेल. परंतु पुण्यात हे खरं घडलय. 2015 मध्ये केदारनाथ इथं पुरामध्ये अनेकांचा जीव गेला. यात काहीजण वाहून सुद्धा गेले. त्यामध्ये शिवम सुद्धा होता. पुराच्या घटनेनंतर त्याला त्याच्या कुटुंबियांनी शोधण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. परंतु तो काही सापडला नाही. शेवटी त्याच्या कुटुंबियांनी त्याला मृत समजून त्यांच्यावर प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले. दरम्यान आता तब्बल दहा वर्षानंतर शिवम पुण्यात सापडलाय..शिवम केदारनाथ इथं मंदिरात सेवा करायचा. महापुरात तो वाहून गेला असं त्याच्या कुटुंबियांना वाटलं होतं. परंतु त्याच्या नशिबात काहीतरी वेगळं लिहलं होतं. काही वर्षानंतर संभाजीनगरमध्ये चोरीच्या प्रकरणात शिवम साडपला. आरोपींसोबत शिवमचं नाव चुकून गुन्ह्यात ओढलं होतं. मासिक आजारामुळे त्याच्यावर व्यवस्थित चौकशी होऊ शकली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला पुणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात पाठवलं..इथं त्याला समाज सेवा अधिकारी रोहिणी भोसले भेटल्या. त्यांनी शिवमच्या बोलण्यातून त्याचं गाव शोधून काढलं. त्यांनी पोलिसांची संपर्क करत अखेर शिवमचे नातेवाईक शोधून काढले. व्हिडिओकॉलवर जेव्हा शिवम आणि त्याचा भाऊ अनेक वर्षानंतर एकमेकांना पाहत होते. तेव्हा दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आलं होतं. हे पाहून तिथं असलेला स्टाफ सुद्धा भावूक झाला. .आज शिवम यांच्यावर वेवस्थित उपचार होत असून अखेर तो त्यांच्या घराच्यांना भेटला. जग सोडून गेलेला शिवमच्या चर्चेत अखेर तो कुटुंबाच्या मिठीत दहा वर्षानंतर पुन्हा परतला. मानवता, प्रयत्न, मदत आणि एखाद्याला कुटुंबियांपर्यंत पोहचवण्याची ओढ असली की, हजारो किलोमीटरवर असलेल्या केदारनाथहून १० वर्षांनी का होईना अनेक शिवम त्यांच्या कुटुंबियांना भेटतील..Actress Jayaprada: साई दरबारातून कुणी रित्या हाताने परतत नाही : सिनेअभिनेत्री जयाप्रदा; दर्शनासाठी शिर्डीत, समस्या साईदरबारात सुटतात !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.