Kedgaon Sex Determination Case: केडगाव गर्भलिंगनिदान प्रकरणाचा विस्तार; दोन आरोपी न्यायालयीन कोठडीत, दोघे फरार

पुणे/केडगाव : दौंड तालुक्यातील केडगाव परिसरात बेकायदा गर्भलिंगनिदान प्रकरणात अटकेत असलेला आरोपी अण्णासाहेब गिरी आणि त्याचा साथीदार डॉ. अतुल जाधव (रा. वाघोली) या दोघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. वाघोलीतील गर्भलिंगनिदान प्रकरणातील अन्य एक आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, त्यालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे, तर अन्य दोघे जण अद्याप फरारी आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.या संदर्भात पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी बुधवारी (ता. ३) पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यानुसार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन गुजर यांना १४ मे रोजी व्हिडिओ प्राप्त झाला होता. त्यात गिरी (रा. केडगाव, ता. दौंड; मूळ रा. पारनेर) हा महिलेची बेकायदा गर्भलिंग चाचणी करताना दिसत होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात आणखी काही जणांचा सहभाग असून, व्याप्ती मोठी असल्याने गुन्ह्यात गंभीर कलमांची वाढ केली आहे..चौकशीदरम्यान लोहगाव-वाघोली येथील डॉ. अतुल अंकुश जाधव आणि केसनंदमधल नरेंद्र साहेबराव ठाकरे यांचा सहभाग उघड झाला. त्यापैकी अतुल जाधव याला २४ मे रोजी अटक केली, तर दुसरा आरोपी नरेंद्र ठाकरे हा अशाच एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत आहे. पोलिस त्यालाही ताब्यात घेणार आहेत. .तसेच, डॉ. मंदार सुरेश माळी (रा. किकवी, ता. भोर) आणि सुंदरम कदम (रा. उरुळी कांचन, ता. हवेली) या दोघांचा पोलिस शोध घेत आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत १५ साक्षीदारांची चौकशी केली असून, मुख्य साक्षीदाराचा जबाब न्यायालयासमोर नोंदवला आहे. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त अधीक्षक गणेश बिरादार, यांच्या सूचनेनुसार पुढील तपास यवतचे पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख करत आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.फरार असलेला दोन डॉक्टर गर्भलिंगनिदान करत असे, तर गर्भपाताची जबाबदारी डॉ. जाधव यांच्याकडे होती. गर्भलिंगनिदानाचे हे मोठे रॅकेट असूनही, आतापर्यंत केवळ तीन डॉक्टरांसह पाच जणांवरच गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात दोघे आरोपी फरारी आहेत, तर दलाल मात्र मोकळेपणाने फिरत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने, प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.