पुणे

केरळमध्ये राहुल गांधींविरोधात पोस्टरबाजी

तिरुअनंतपूरम, ता. १३ (पीटीआय): केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफला विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळूनही मुख्यमंत्रिपदाबाबतचा निर्णय अद्याप न झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यावर टीका करणारे पोस्टर्स वायनाड जिल्हा काँग्रेस कमिटी कार्यालयाजवळ लावण्यात आले.
जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी कार्यालयाच्या परिसरात लावलेल्या पोस्टरमध्ये, वायनाड तुम्हाला पुन्हा जिंकू देणार नाही आणि केरळ तुमची चूक माफ करणार नाही, अशा आशयाचे संदेश होते. सरकार स्थापनेला उशीर होत असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या विजयानंतर आठ दिवस उलटूनही मुख्यमंत्रिपदासाठी नाव निश्चित झालेले नाही. दरम्यान, भाजप प्रवक्ते शहेजाद पुनावाला यांनी काँग्रेसवर टीका करत, पाच वर्षांत पाच मुख्यमंत्री देण्याची योजना दिसते, असा टोला लगावला. मुख्यमंत्रिपदासाठी व्हीडी संथसेन, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथाला आणि शशी थरूर यांची नावे चर्चेत आहेत.

