पुणे - व्यावसायिक केतन अग्रवाल खून खटल्याची मंगळवारी (ता. १७) होणारी सुनावणी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता चार डिसेंबर रोजी होणार असून, त्या दिवशी आरोपींवरील आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..लोहगड किल्ल्यावरून खोल दरीत कोसळून केतन अग्रवालचा १८ जून रोजी मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे भासवण्यात आले होते; मात्र लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या तपासात हा पूर्वनियोजित खून असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी केतनची नियोजित वधू सिया प्रवीण गोयल, प्रियकर चेतन बाबूलाल चौधरी आणि त्याचा मित्र रितेश संजय हंगे या तिघांवर खुनाचा आरोप आहे. या तिघांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेची पहिली सुनावणी यापूर्वी पार पडली आहे. या प्रक्रियेचे पुढील कामकाज मंगळवारी होणार होते; परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सुनावणी झाली नाही. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. अनभुले यांनी ही पुढील तारीख निश्चित केली..लोणावळा ग्रामीणचे पोलिस उपअधीक्षक गजानन टोम्पे यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला. आरोपींनी गुन्हा करण्यापूर्वी लोहगड परिसराची पाहणी केली होती. खुनाच्या पद्धतीची ‘रंगीत तालीम’ घेतल्याचा दावा पोलिसांनी तपासात केला आहे. सिया आणि चेतन यांच्यातील कथित प्रेमसंबंध, न्यायवैद्यक आणि डिजिटल पुरावे पोलिसांनी एकत्रित केले आहेत. पोलिसांनी आरोपींना अटक करून न्यायालयात पाच हजार ५३ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे..या खटल्यात सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम बाजू मांडत आहेत. आरोपी सिया गोयल हिच्या वतीने ॲड. विपुल दुशिंग व ॲड. नितीन भालेराव, तर चेतन चौधरीच्या वतीने ॲड. हर्षद निंबाळकर आणि ॲड. जयराज जगताप काम पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.