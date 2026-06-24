प्रियकराच्या एका चुकीने सियाचा प्लॅन केला फेल; CCTVमध्ये पोलिसांना असं काय दिसलं? धक्कादायक माहिती समोर

त्यानंतर चेतनचे सोशल मीडिया प्रोफाइल आणि छायाचित्रे तपासण्यात आली. त्यांची तुलना सीसीटीव्हीतील हुडी घातलेल्या व्यक्तीशी केल्यानंतर संशयाची खात्री झाली. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी चेतनला ताब्यात घेतले आणि या धक्कादायक कटाचा उलगडा झाला.केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी केलेल्या तपासातून हा पूर्वनियोजित खून असल्याचे समोर आलं आहे. या प्रकरणात केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत..घटनेनंतर लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र काही गोष्टी पोलिसांना सुरुवातीपासूनच संशयास्पद वाटत होत्या. तपासादरम्यान किल्ल्याच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. त्यावेळी केतन आणि सिया यांच्या मागे एक तरुण सतत फिरताना दिसला..केतनशी लग्न ठरल्यानंतर सियाचे चेतनला २००४ कॉल, 238 तास बोलणं; CDRमधून धक्कादायक माहिती.विशेष म्हणजे, त्या दिवशी परिसरातील तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सिअस होते. तरीही संबंधित व्यक्तीने हुडी, चेहऱ्यावर मास्क आणि कानावर मोठे हेडफोन घातले होते. एवढ्या उकाड्यात अशी वेशभूषा का, हा प्रश्न पोलिसांना पडला. त्याच्या हालचालींवरूनही संशय अधिक गडद झाला. फुटेजमध्ये काही ठिकाणी सिया मागे वळून त्या तरुणाकडे पाहताना दिसली. तसेच केतनची नजर चुकवत दोघांमध्ये हातवारे आणि डोळ्यांच्या इशाऱ्यांद्वारे संवाद होत असल्याचेही आढळले. यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपासावर भर दिला..प्री-वेडीग शूट, इंडोनेशिया ट्रीप, पासपोर्टची चोरी अन् लोहगड ट्रेक; सियाने केतनच्या हत्येसाठी रचला होता भयंकर कट.सियाच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डची छाननी केली असता चेतन चौधरीसोबत तिचे सातत्याने संपर्क असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील सहा महिन्यांत दोघांमध्ये तब्बल दोन हजारांहून अधिक फोन कॉल झाल्याचे तपासात समोर आले. अनेक संभाषणे दीर्घकाळ चालल्याचेही निष्पन्न झाले. त्यानंतर चेतनचे सोशल मीडिया प्रोफाइल आणि छायाचित्रे तपासण्यात आली. त्यांची तुलना सीसीटीव्हीतील हुडी घातलेल्या व्यक्तीशी केल्यानंतर संशयाची खात्री झाली. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी चेतनला ताब्यात घेतले आणि या धक्कादायक कटाचा उलगडा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.