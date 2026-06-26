Ketan Agarwal Murder: केतन हत्याकांडानंतरही सियाचा निर्ढावलेपणा कायम; लॉकअपमध्ये केली अशी मागणी की पोलिसही चकित

पुणे : लोहगडाच्या कड्यावरून नवऱ्याला ढकलून खाली फेकण्याच्या निर्घृण कृत्यामुळे राज्यभर खळबळ माजली होती. मात्र, या घटनेनंतरही आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यात पश्चातापाची लक्षणे दिसत नाहीत. उलट, पोलिसांच्या कोठडीत असताना सियाने केलेल्या एका मागणीने तपास यंत्रणेलाही चकित केले आहे..घटनेनंतरही निर्ढावलेपणा कायमकेतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी सध्या पोलिसांच्या कोठडीत आहेत. दोघांवरही कसून चौकशी सुरू असून, न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी दिली आहे. या दोघांसाठी घरून जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, या काळात सियाचे वर्तन पूर्णपणे वेगळे दिसत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर आणि वागणुकीत श्रीमंतीचा घमंड स्पष्ट दिसत असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.सियाला बिअर पिण्याची सवय असल्याचे समोर आले आहे. लॉकअपमध्ये असताना तिने थेट पोलिसांकडे बिअरची मागणी केली. कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी तिला कडक शब्दांत समज दिल्यावर ती शांत झाली. एवढ्या मोठ्या गुन्ह्यानंतरही दोघे लॉकअपमध्ये सामान्यपणे वागत असल्याचे दिसत आहे, जणू काही घडलेच नाही..आरोपी एकमेकांवर टाकताहेत दोषपुण्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील यशस्वी व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांना १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून हत्या करण्यात आली. सुरुवातीला ही घटना अपघात म्हणून नोंदवण्यात आली होती. मात्र, नंतरच्या तपासात ही पूर्वनियोजित हत्या असल्याचे समोर आले. सिया आणि चेतन यांनी केलेल्या कटामुळे हा प्रकार घडला.पोलिस कोठडीत असताना सिया आणि चेतन यांच्यातील एकता भंग पावली आहे. दोघेही एकमेकांवर हत्येचा कट रचल्याचा आणि अमलात आणल्याचा आरोप करत आहेत. त्यांच्या जबाबांमध्ये विसंगती आढळून आल्याने तपास अधिकच चक्रावला आहे. पोलिस आता त्यांच्या मोबाइल कॉल रेकॉर्ड्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे घटनाक्रमाची पडताळणी करत आहेत..Ketan Agarwal Murder Case : ... तर तिलाही त्याच किल्ल्यावरुन ढकलून द्या, सियाच्या वडिलांची धक्कादायक मागणी.कटाची आखणी आणि घटनेचा दिनांक१८ जून हा दिवस सियाच्या वाढदिवसाच्या आधीचा दिवस होता. सियाने केतनला लोहगडावर ट्रेकिंगसाठी जाण्याचा आग्रह धरला. सकाळी ८.३० च्या सुमारास ते गहुंजे येथून निघाले आणि एका तासात किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोचले. चेतन हा आधीच दुचाकीने जाऊन तिथे वाट पाहत होता.हत्या करण्याच्या एक दिवस आधी सिया आणि चेतन यांची शहरातील एका कॅफेमध्ये भेट झाली होती. त्यावेळी त्यांनी केतनला किल्ल्यावरून ढकलून मारण्याचा कट आखला आणि योग्य जागेची निवडही केली. किल्ल्यावरील कमी गर्दी असलेली, एकांतात असलेली जागा त्यांनी निवडली होती. पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी किल्ल्याची पाहणीही केली होती..घटनास्थळी काय घडले?चेतन किल्ल्याच्या वरच्या भागावर फक्त १० मिनिटे राहिला आणि पूर्ण चढ-उतार ५० मिनिटांत पूर्ण केला. तेथील सुरक्षा रक्षकांना त्याने व्यायामासाठी आलो आल्याचे सांगितले होते. ओळख टाळण्यासाठी त्याने स्वतःचा मोबाइल दुकानात ठेवून कर्मचाऱ्याचा फोन घेतला होता. त्या कर्मचाऱ्याचीही सध्या चौकशी सुरू आहे.कड्याच्या काठावर पोहोचल्यावर सिया आणि चेतन दोघांनी मिळून केतनला ४०० फूट खोल दरीत ढकलले. घटनेच्या नंतर सियाने दु:खी नववधू म्हणून भूमिका पार पाडली. तिने कुटुंबीयांना आणि स्थानिकांना अपघात झाल्याचे सांगितले. तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर सुरक्षा दलाने केतनचा मृतदेह बाहेर काढला..कुटुंबीयांचा संशय आणि तपासकेतन हा अनुभवी ट्रेकर म्हणून ओळखला जात होता. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना अपघाताची थिअरी पटली नाही. त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही, कॉल डिटेल्स आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे तपास सुरू केला. सुरुवातीला अपघात म्हणून नोंदवलेल्या प्रकरणात ४८ तासांतच खुनाचा कट उघडकीस आला.सध्या पोलिस कटातील प्रत्येक आरोपीची भूमिका, जागेची निवड, हालचालींचा समन्वय आणि घटनेची अंमलबजावणी याबाबत सखोल तपास करत आहेत. या प्रकरणात दोघेही आरोपींनी एकमेकांवर दोषारोप करणे आणि सियाचा लॉकअपमधील निर्ढावलेपणा यामुळे संपूर्ण प्रकरण अधिक गंभीर आणि संतापजनक बनले आहे..Ketan Agarwal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट ! सियाला केतनसोबत लोहगडावर जायचे नव्हते, पण... आईचा मोठा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.