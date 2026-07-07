सियाचं ४ महिन्यांपूर्वीच झालेलं लग्न, चेतनसोबतच्या व्हॉटसअप चॅटमधून धक्कादायक खुलासा; केतनच्या खूनाबाबत काय बोलले?

लोहगडावरून ढकलून देत केतन अग्रवाल याची हत्या करणाऱ्या सियाबाबत आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल यांचा साखरपुडा झाला होता. पण सियाला हे लग्न करायचं नसल्यानं तिने प्रियकर चेतन चौधरी याच्या मदतीने केतनला लोहगडावरून ढकलून त्याची हत्या केल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणी सिया आणि चेतनला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर केलेल्या चौकशीत अनेक खुलासे झाले आहेत. Ketan Agrawal Murder: Secret Marriage Revealed.सिया आणि चेतन चौधरी यांच्या व्हॉटसअप चॅटचा डेटा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. त्यात गेल्या ६ ते ८ महिन्यात दोघांमध्ये झालेल्या संवादातून अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. यात सिया आणि चेतन यांनी चार महिन्यापूर्वीच लग्न केल्याचं समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केलाय..Pune Crime: लोहगड खूनप्रकरणात नवे धागेदोरे! आरोपी चेतनच्या मित्रांची कसून चौकशी; सिया-चेतन न्यायालयीन कोठडीत.घरच्यांचा विरोध असल्यानं सिया आणि चेतन यांनी चार महिन्यापूर्वी गुपचूप लग्न केलं होतं. त्यांच्या या लग्नाचा खुलासा व्हॉटसअप चॅटमधून झाला आहे. आता या माहितीमुळे हत्याकांडाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे. पोलिसांच्या हाती तांत्रिक पुरावे आणि माहिती लागली असून त्याचा तपास केला जात आहे..केतन अग्रवालची १८ जून रोजी लोहगडावरून ढकलून हत्या झाली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी सिया गोयल आणि केतन चौधरी यांना अटक केलीय. दोघांचे कॉल रेकॉर्ड, लोकेशन, चॅट आणि इंटरनेट हिस्ट्री तपासण्यात आली..सियाने घरच्यांच्या भीतीने चेतनसोबत केलेलं लग्न लपवून ठेवलं होतं. दरम्यान, कुटुंबियांनी केतनसोबत लग्न ठरवलं आणि साखरपुडाही झाला. तरीही सिया गप्प होती, शेवटी तिने केतनला आपल्या मार्गातून हटवण्यासाठी लोहगडावरून ढकलून देत हत्या करण्याचा कट रचल्याचा दाट संशय व्यक्त कऱण्यात येत आहे..केतनची हत्या करण्याचा प्लॅनही सियाने केला होता. मात्र तिचं धाडस होत नसल्यानं चेतनला सोबत येण्यासाठी सिया विचारत होती. यासंदर्भातही दोघांमध्ये व्हॉटसअपवर चर्चा झाली होती. माझं धाडस होत नाहीय, तूसुद्धा सोबत चल. आपण दोघं त्याला दरीत ढकलून देऊ असा मेसेज सियाने चेतनला पाठवल्याचंही पोलिसांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.