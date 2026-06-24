Ketan Agrawal Lohgad Case : केतन अग्रवाल प्रकरणात महत्वाची अपडेट, लोहगडावरील हत्येपूर्वीचा व्हिडिओ समोर; दोघेही रोमान्स करताना दिसले

Ketan Agrawal Video : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणातील धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. सुरुवातीला अपघात म्हणून पाहिले गेलेले हे प्रकरण आता नियोजित हत्याकांड असल्याचा संशय पोलिस तपासात निष्पण्ण होताना दिसत आहे. या प्रकरणात केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन यांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, केतन आणि सियाचे काही जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यातील एका व्हिडिओमध्ये दोघे आनंदाने वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ जून रोजी सकाळी सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल हे लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेले होते. यावेळी केतन सुमारे ४०० फूट खोल दरीत कोसळल्याने त्याचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर सियाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीत केतनचा पाय घसरल्याने तो दरीत पडल्याचा दावा केला होता..मात्र तपासादरम्यान समोर आलेल्या काही संशयास्पद बाबींमुळे पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला. त्यानंतर हा केवळ अपघात नसून नियोजनपूर्वक घडवून आणलेले हत्याकांड असल्याचे उघड झाल्याचा दावा तपास यंत्रणांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर सिया आणि केतन यांचे अनेक फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यापैकी एक व्हिडिओ विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे..१८ मे रोजी सियाच्या वाढदिवसानिमित्त केतनने तिच्यासाठी खास सरप्राईजचे आयोजन केले होते. व्हिडिओमध्ये तो सियाला फुले देताना, तिच्यासाठी विशेष सजावट करताना आणि रेस्टॉरंटमध्ये वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहे. दोघांमधील प्रेम आणि आनंद स्पष्टपणे जाणवत असल्याने हा व्हिडिओ अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.केतनच्या मृत्यूनंतर सियाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर भावनिक पोस्टही शेअर केली होती. "तू मला माझ्या वाढदिवशीच सोडून गेलास. आपल्या लग्नाला काहीच महिने उरले होते," असे तिने त्या पोस्टमध्ये म्हटले होते. मात्र तपासातून समोर आलेल्या नव्या माहितीनंतर या पोस्टकडेही संशयाच्या नजरेतून पाहिले जात आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून पोलिसांकडून अधिक पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.