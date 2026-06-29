Lohagad Murder Case: पुण्यातल्या लोहगडावरील खून प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात संताप व्यक्त केला जात आहे. सिया गोयल या २० वर्षीय मुलीने आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याचा खून का केला? याची कारणं पोलिस शोधत आहेत. त्यातच आता सियाच्या वकीलपत्रावरुन दोन वकिलांमध्ये वाद रंगल्याचं दिसून येतंय..पुण्यातले प्रसिद्ध वकील Adv. विपूल दुशिंग यांचं म्हणणं आहे की, मी पोलिस ठाण्यात जाऊन सियाच्या वकीलपत्रावर सही आणलेली आहे, कुटुंबियांनी मलाच वकीलपत्र दिलेलं आहे. तर दुसरे वकील अॅड. श्रीवास्तव हेही पोलिस ठाण्यात जाऊन सही आणल्याचं सांगत आहेत. त्यामुळे खरं कुणाचं आणि खोटं कुणाचं? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..गरज पडल्यास ‘एन्काऊंटर’ही करणार; पदभार स्वीकारताच विश्वास नांगरे-पाटलांचा थेट इशारा, नेमकं काय म्हणाले?.सिया गोयल हिला कोर्टामध्ये दाखल करण्यापूर्वीच दोन वकिलांमध्ये वाद सुरु झाल्याचं दिसून येतंय. सिया आणि चेतनला पोलिसांनी लोहगडावर नेऊन सीन रिक्रिएशन केला होता. सिया आणि चेतन ही दोघं एकमेकांवर या घटनेचा दोष देत असल्याचं कळतंय. चेतनला नेमकं खाली ढकललं कुणी? यावरुन त्या दोघांमध्ये एकमेकांवर आरोप सुरु आहेत..दरम्यान, केतन अग्रवाल हत्याकांडामधील आरोपीची पोलीस कोठडी आज (सोमवार) संपत आहे. हत्याकांडामधील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला न्यायालयाने 8 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली होती. मावळ तालुक्यातील वडगांव न्यायालयात ह्या दोघांना हजर करण्यात येत आहे..Ayodhya Ram Mandir: चंपत राय चौकशीच्या फेऱ्यात, चोरी प्रकरणानंतर बदलणार कारभाराची रचना? CEO-सचिव पदांसह मोठ्या फेरबदलाची तयारी".दरम्यान, रविवारी सकाळच्या सुमारास लोणावळा पोलिसांनी लोहगडावर आरोपींना घेऊन जात क्राईम सीनचं रिक्रिएशन केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींकडे कसून तपास केला. या प्रकरणात आतपर्यंत 10 ते 12 लोकांचे जवाब लोणावळा पोलिसांनी नोंदवून घेतले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सिया गोयलचे आई-वडील, भाऊ, तसेच गोयल आणि अग्रवाल यांचे नातेवाईक मित्तल यांची चौकशी करत महत्वाचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.