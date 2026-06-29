पुणे

Ketan Agrawal Murder Case: सिया गोयलच्या वकीलपत्रासाठी दोन वकिलांमध्ये पेटला वाद! अ‍ॅड. विपूल दुशिंग यांचं म्हणणं काय?

Ketan Agrawal Case Lawyer Disput: सिया गोयल हिला कोर्टामध्ये दाखल करण्यापूर्वीच दोन वकिलांमध्ये वाद सुरु झाल्याचं दिसून येतंय. सिया आणि चेतनला पोलिसांनी लोहगडावर नेऊन सीन रिक्रिएशन केला होता.
Siya Goyal Vakalatnama Row

Siya Goyal Vakalatnama Row

esakal

संतोष कानडे
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Lohagad Murder Case: पुण्यातल्या लोहगडावरील खून प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात संताप व्यक्त केला जात आहे. सिया गोयल या २० वर्षीय मुलीने आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याचा खून का केला? याची कारणं पोलिस शोधत आहेत. त्यातच आता सियाच्या वकीलपत्रावरुन दोन वकिलांमध्ये वाद रंगल्याचं दिसून येतंय.

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