Video: 'असा' रचला केतनच्या खुनाचा कट; सिया अन् चेतनचा कॅफेतला व्हिडीओ आला, हातात हात देऊन बसले अन् केलं प्लॅनिंग

Ketan Agrawal Murder Case: पुण्यातल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतलं आणि त्याच्या होणाऱ्या पत्नीचा खरा चेहरा उघडा पडला. केतनच्या अपघाताचा बनाव करणारी सिया आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. तर तिचा प्रियकर चेतन हादेखील खुनाच्या आरोपाखाली पोलिसांच्या ताब्यात आहे. दोघांनीही गुन्हा कबूल केला असला तर हत्येचा कट नेमका कुणाचा होता, यावरुन दोघांमध्येच जुपंली आहे. दोघेही स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..केतन अग्रवालच्या हत्येच्या एक दिवस आधी १७ जून रोजी सिया आणि चेतनची भेट झाली होती, त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. पुण्यातल्या 'थर्ड व्हेव कॉफी' या कॅफेमध्ये दोघे भेटले आणि तिथेच हत्येचा संपूर्ण कट रचला, असं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. घटनास्थळी पोलिसांनी भेट दिली असून सीसीटीव्ही आणि इतर तांत्रिक पुरावे जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..Virat Kohli: विराट कोहलीच्या नावाची जादू! लॉन्च होताच One8 चे 1.5 लाख शूज विकले; 24 तासांत कोट्यवधींची कमाई.केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट पुण्यातील कॉफी शॉपमध्ये रचण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर दोघांच्या भेटीचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. आरोपींनी कॅफेमध्ये आणखी कोणाची भेट घेतली का? किती वेळ थांबले? आणि त्यांच्यात नेमकी काय चर्चा झाली याचा पोलिसांकडून सखोल तपास केला जात आहे..सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल पुरावे आणि इतर माहितीची बारकाईने छाननी सुरू असून या प्रकरणात आणखी महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निर्दयीपणे केतनला गडावरुन ढकलून देऊन खून करण्यात आला, त्याचं प्लॅनिंग करताना सिया आणि चेतन व्हिडीओमध्ये दिसत आहेत. दोघेही एकमेकाच्या हातात हात घालून बसलेले व्हिडीओमध्ये दिसंतय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.