Pune Water: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! खडकवासला धरण ८१% भरले; कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात

-राजेंद्रकृष्ण कापसे खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. मंगळवारी (७ जुलै) दुपारी १२ वाजेपर्यंत धरण ८१ टक्के भरल्याने नवीन मुठा उजव्या कालव्यातून ५०० क्युसेक्स वेगाने पाणी सोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी दिली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...धरण क्षेत्रातील सरासरी पर्जन्यमान आणि सुरू असलेली पाण्याची आवक लक्षात घेता खडकवासला धरण ८५ ते ९० टक्के भरल्यानंतर सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिला आहे..पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांमध्ये मिळून ३,७८५ एमसीएफटी (३.७८५ टीएमसी) पाण्याची आवक झाली आहे. तर सोमवारी सायंकाळी ५ ते मंगळवारी सकाळी ६ या अवघ्या १३ तासांत २.३६ टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ झाली. यामध्ये वरसगाव धरणात सर्वाधिक १,४३५ एमसीएफटी पाण्याची आवक नोंदविण्यात आली आहे..पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणातील पाण्याची पातळी आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता असून, परिस्थितीनुसार सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू केला जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rदरम्यान, संभाव्य विसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नदीकाठावरील व सखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात उतरू नये, तसेच नदीपात्रातील साहित्य, जनावरे व इतर वस्तू तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे. ग्रामपंचायती, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन पाटबंधारे विभागास सहकार्य करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.