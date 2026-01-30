पुणे

Khambatki Ghat New Tunnel : खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून होणार वाहतूक सुरू

पुणे-सातारा महामार्गाचा चेहरा-मोहरा बदलणारा, प्रवासाला गती देणारा आणि वेळ वाचविणारा महत्त्वपूर्ण खंबाटकीचा नवीन बोगदा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहे.
पुणे - पुणे-सातारा महामार्गाचा चेहरा-मोहरा बदलणारा, प्रवासाला गती देणारा आणि वेळ वाचविणारा महत्त्वपूर्ण खंबाटकीचा नवीन बोगदा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहे. खंबाटकीच्या घाटाला ‘बायपास’ करताना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारा हा प्रकल्प पुढील २५ वर्षांचा विचार करून साकारला असून, दैनंदिन सुमारे दीड लाख वाहनांची (पीसीयू-पॅसेंजर कार युनिट) याची क्षमता आहे.

