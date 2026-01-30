Khambatki Ghat New Tunnel : खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून होणार वाहतूक सुरू

पुणे - पुणे-सातारा महामार्गाचा चेहरा-मोहरा बदलणारा, प्रवासाला गती देणारा आणि वेळ वाचविणारा महत्त्वपूर्ण खंबाटकीचा नवीन बोगदा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहे. खंबाटकीच्या घाटाला ‘बायपास’ करताना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारा हा प्रकल्प पुढील २५ वर्षांचा विचार करून साकारला असून, दैनंदिन सुमारे दीड लाख वाहनांची (पीसीयू-पॅसेंजर कार युनिट) याची क्षमता आहे. .महामार्गावरील खंबाटकीचा नवीन बोगदा, एक किलोमीटर लांबीचा दरीपूल (वायडक्ट) अन् स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी देण्यात आलेले दोन भुयारी मार्ग (अंडरपास) जून २०२६ पासून प्रवासासाठी खुले होत आहेत.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुणे-सातारा महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व खंबाटकीचा घाट ‘बायपास’ करण्यासाठी नवीन बोगदा, दरीपूल व भुयारी मार्गाचे काम हाती घेतले. विविध तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा विलंब झाला. मात्र २०२२ पासून याच्या कामाने वेग घेतला..६.५ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी जून २६ मध्ये उजडावे लागले. नुकतेच दोन बोगद्यांपैकी साताराहून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या हलक्या वाहनांसाठी एक बोगदा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला. दुसऱ्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे; मात्र पुढील दरीपूलाच्या एका मार्गिकेचे काम काही प्रमाणात राहिले आहे. जूनपासून हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होत आहे..४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांतखंबाटकी घाटातील सध्याचा रस्ता हा तीव्र चढण व वळणावळणाचा आहे. एखादा अपघात झाल्यास अथवा वाहन बंद पडल्यास वाहतूक कोंडी होते. या मार्गावर जड वाहनांची वाहतूक जास्त असल्याने हा घाट पूर्ण करण्यासाठी ४० ते ४५ मिनिटांचा वेळ लागतो. मात्र बोगद्यातून वाहतूक सुरू झाल्यावर प्रवासाचा वेळ ७ मिनिटांवर येणार आहे. वाहनधारकांच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे..वाहनधारकांना असा होणार फायदाघाटातून जाताना वाहनांना सुमारे ४५ मिनिटे लागतात. नवीन बोगद्यामुळे सात मिनिटांत प्रवास पूर्ण.घाटातील ‘एस’ वळण हे ‘अपघात प्रवणक्षेत्र’ म्हणून ओळखले जाते. बोगद्यामुळे जीवघेणी वळणे टळणार. अपघातांचे प्रमाण घटणारघाट बायपास झाल्याने वाहनांना तीव्र चढण चढण्याची गरज नाही. इंधनात बचत. टायरची झीज कमी होईल.वाहतूक कोंडी होणार नाही. नवीन बोगदा ६ पदरी असल्याने वाहनांना थांबण्याची गरज नाही.बोगद्यात प्रकाश व्यवस्था, हवेसाठी पंखे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळण्यासाठी नियंत्रण कक्ष. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी किंवा पावसाळ्यातही सुरक्षित प्रवास..असा आहे बोगदापुणे ते सातारा व सातारा ते पुणे जाणाऱ्या वाहनांसाठी दोन स्वतंत्र बोगदे.आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी दोन मार्ग.बोगद्यातील वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही व पीटीझेड कॅमेरे.बोगद्यातील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन टनेल नियंत्रण कक्ष..पूल, भुयारी मार्गामुळे सोयबोगद्याच्या पुढे १.२ किमी लांबीचा दरीपूलत्यामुळे घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही.खंडाळा व वेळे येथे भुयारी मार्ग.यामुळे स्थानिक नागरिकांना रस्ता ओलांडणे सोपेशिवाय महामार्गावरची वाहतूक सुरक्षित व जलद.दृष्टिक्षेपात४९३ कोटी - प्रकल्पासाठीचा एकूण खर्च१०.५ मी. - बोगद्यातील रस्त्याची रुंदी१.३ कि.मी. - रस्त्याची लांबी१.२ कि.मी. - दरीपुलाची लांबी६.५ कि.मी. - प्रकल्पाची लांबी३ - बोगद्यातील मार्गिका.खंबाटकी घाटातील नवीन बोगदा, पूल व भुयारी मार्गामुळे केवळ वाहतूक गतिमान होणार नसून, ती अधिक सुरक्षितदेखील होणार आहे. सध्या आम्ही चाचणीकरिता हलक्या वाहनांसाठी एक बोगदा खुला केला आहे. जूनपासून दोन्ही बोगद्यांतून पूर्ण क्षमतेने वाहतूक सुरू होईल.- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.खंबाटकीचा हा प्रकल्प आधुनिक पायाभूत सुविधांचे प्रतीक आहे. बोगदा व दरीपुलामुळे वाहनधारकांचा प्रवास सुरक्षित होईल. बोगद्यात आधुनिक प्रणालीचा वापर केला आहे. वेगाची सांगड घालताना सुरक्षितेला प्राधान्य दिले आहे.- अंकित यादव, व्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.