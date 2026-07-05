Pune: खेडमध्ये मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वेतून ३ प्रवाशांनी मारली उडी; महिलेचा मृत्यू, दोघे जखमी

खेड: तालुक्यातील मेटे परिसरात शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वेतून तिघांनी उडी मारली. या धक्कादायक घटनेत अंजनी बौद्धवाडी येथील शुभ्रा अतिश दिवेकर (वय ३५) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सचिन सत्यवान जुवळे आणि त्याच्यासोबत असलेले एक लहान मूल जखमी झाले. त्यांच्यावर कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शुभ्रा दिवेकर, सचिन जुवळे आणि एक लहान मूल मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मांडवी एक्स्प्रेसमधून प्रवास करत होते..मेटे परिसरात धावत्या रेल्वेतून तिघांनी उडी मारली. हे पाहताच प्रवाशांनी चेन ओढून गाडी थांबवली. कोतवलीचे पोलिस पाटील श्रीकांत जाधव घटनास्थळी दाखल झाले. सायंकाळी साडेसहा ते पावणेसातच्या दरम्यान रेल्वे काही वेळ थांबवण्यात आली. त्यावेळी महिला मृतावस्थेत आढळली. लहान मुलगा शुद्धीत होता, तर सचिन जुवळे बेशुद्धावस्थेत होता..Maharashtra Farmers: पीकविमा योजनेत डिजिटल सर्वेक्षण बंधनकारक, चार प्रमुख बदल; फसवणूक केल्यास ५ वर्षे कोणताच लाभ नाही.रेल्वे प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी जखमींना तातडीने खेड येथे हलवून उपचारासाठी दाखल केले. मृत झालेली महिला जुवळे याच्यासोबत वास्तव्यास असल्याची माहितीही स्थानिकांकडून मिळाली आहे. घटनास्थळी तसेच जखमी जुवळेच्या खिशात उंदीर मारण्याचे औषध आणि आत्महत्येचा उल्लेख असलेली कथित चिठ्ठी सापडल्याची माहिती समोर येत आहे; मात्र, याबाबत पोलिसांनी अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. पोलिस निरीक्षक विवेक अहिरे, पोलिस उपनिरीक्षक केंद्रे आणि त्यांच्या पथकाने पंचनामा केला. शुभ्रा यांचा मृतदेह विच्छेदनासाठी कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविला..Jalna: ३१८ वर्षांनंतर जालन्यात मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण; जेईएस मैदानावर भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग; टाळ-मृदंगाच्या गजरात भक्तिमय वातावरण.जखमी सचिन पसार आरोपीतपासादरम्यान, सचिन जुवळे हा खेड पोलिस ठाण्यातील रेकॉर्डवरील आरोपी असून, दोन गुन्ह्यांमध्ये पसार असल्याचे समोर आले. १२ मे २०२६ रोजी स्वतःचे घर पेटवून दिल्यानंतर तो पसार झाला होता. त्याची दुचाकी १६ मे रोजी लोटे-आवाशी येथे बेवारस अवस्थेत आढळली होती. जून महिन्यात चिपळूण परिसरात त्याचा माग काढण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला होता; मात्र तो वालोपे परिसरातील डोंगरभागात पसार झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.