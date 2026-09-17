पुणे

Pune Police Recruitment: पोलीस भरतीसाठी कुराश खेळाचं बनावट प्रमाणपत्र देत नोकरी मिळवली, कोल्हापुरातील दाम्पत्याला अटक

Kolhapur Couple Arrested in Fake Kurash Certificate Case: कुराश खेळाचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून पुणे शहर पोलिस दलात शिपाई पदावर नियुक्ती; प्रमाणपत्र घोटाळ्यात कोल्हापूरमधील दांपत्यासह चार जणांना अटक
Pune Police Recruitment Scam Probe Couple From Kolhapur Arrested Over Alleged Fake Kurash Sports Certificate

Pune Police Recruitment Scam Probe Couple From Kolhapur Arrested Over Alleged Fake Kurash Sports Certificate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाचे बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविल्या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका दांपत्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने मंगळवारी अटक केली. हे जोडपे महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे सचिव शिवाजी साळुंखे यांचे नातेवाईक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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