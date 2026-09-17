Pune Police Recruitment: पोलीस भरतीसाठी कुराश खेळाचं बनावट प्रमाणपत्र देत नोकरी मिळवली, कोल्हापुरातील दाम्पत्याला अटक

पुणे: शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाचे बनावट प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविल्या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका दांपत्याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने मंगळवारी अटक केली. हे जोडपे महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे सचिव शिवाजी साळुंखे यांचे नातेवाईक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.श्रुती पुगांवकर (वय ४५), धैर्यशील पुगांवकर (५१, दोघे रा. हरिओमनगर, कोल्हापूर) अशी अटक करण्यात आलेल्या दांपत्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यात असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे या दोघांसह आतापर्यंत चौघांना अटक झाली असून, इतर काही जणांकडे अद्याप चौकशी सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अपर पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते यांनी दिली. .पुंगावकर दांपत्य संशयित साळुंखे याचे नातेवाईक आहेत. पुंगावकर कोल्हापुरातील रमणमळा येथील ॲकॅडमी चालवितात. संशयितांनी कुराश खेळाच्या प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने जी बनावट कागदपत्रे तयार केली..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.ही सर्व कागदपत्रे याच पुंगावकर दांपत्याच्या ॲकॅडमीत तयार करण्यात आली आहेत. तसेच साळुंखेला अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांनी ही बनावट कागदपत्रे लपवून ठेवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. अशी माहिती सातपुते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.