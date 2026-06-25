तारातल प्रकरणातील मृतांची संख्या दहावर

कोलकता, ता. २५ (पीटीआय) : पश्चिम बंगालमधील कोलकत्यातील तारातला येथील गोदाम कोसळल्याच्या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा गुरुवारी १० वर पोहोचला. घटनेनंतर जवळपास २१ तास उलटल्यानंतरही लष्कराच्या अत्याधुनिक ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) प्रणालीच्या मदतीने बचाव पथके ढिगाऱ्यात कसून शोधमोहीम राबवत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सकाळी आणखी पाच जणांना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढलेल्या एकूण व्यक्तींची संख्या ३० झाली असल्याचे संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
जखमींवर उपचार सुरू असलेल्या एसएसकेएम रुग्णालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी आणखी एका व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
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