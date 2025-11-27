Rajgad Leopard : कोंढावळे खुर्दमध्ये बिबट्याचा हल्ला; शेळी ठार; एका महिन्यात तिसरा हल्ला; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे सावट!

वेल्हे : कोंढावळे खु. (ता.राजगड) येथील डोंगर परिसरात राहणारे शेतकरी रामभाऊ झिलू ढेबे हे मंगळवार (ता.२५) रोजी सायंकाळी सुमारे ४.०० वाजण्याच्या सुमारास आपल्या शेळ्यांच्या कळपासह जात असताना झुडपात लपलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला चढवला. या हल्ल्यात एक शेळी ठार झाली आहे. आपले पशुधन वाचवण्यासाठी रामभाऊ ढेबे यांनी आरडाओरड करत बिबट्याचा प्रतिकार केला. त्यामुळे बिबट्याने आपली शिकार सोडून झाडी-झुडपात पळ काढला. हा बिबट्या साधारण १ ते २ वर्ष वयाचा असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी घबराट पसरली आहे..घटनेची माहिती मिळताच कोंढवळे बुद्रुकचे पोलीस पाटील उल्हास भुरुक व कोंढवळे खुर्दच्या पोलीस पाटील रेणुका शंकर खोपडे यांनी तात्काळ वनविभाग व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कळविले. यानंतर वनविभागाचे अधिकारी विकास निकम व विलास गाडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. यावेळी ग्रामस्थ संभाजी भरुक व सरेश ढेबे उपस्थित होते. मागील महिन्यातही रामभाऊ ढेबे यांच्या शेळी कळपावर बिबट्याने हल्ला केला होता. त्या वेळी दोन शेळ्या ठार झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे या परिसरात बिबट्याचा सतत वावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Sangli Leopard : सांगलीत बिबट्या; ठसे आढळले, सतर्कतेचे आवाहन.वनविभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन करण्यात आले आहे की, 'ज्या ठिकाणी बिबट्याला भक्ष्य मिळते त्या ठिकाणी तो वारंवार येतो, त्यामुळे रात्रीच्या वेळी किंवा दिवसा नागरिकांनी आपली जनावरे बंदिस्त ठिकाणी ठेवावीत, बिबट्या दिसल्यास सुरक्षित अंतर राखावे, एकत्र समूहात व सतर्क राहावे व कोणतीही अफवा पसरवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सततच्या हल्ल्यांमुळे राजगड तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभाग व प्रशासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.