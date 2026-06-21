Pune Kidnapping Foiled: कोंढवा येथील १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण उधळले; झारखंडमधून सुखरूप सुटका, व्हिडिओ कॉलवर खंडणी मागणाऱ्यांचा शोध सुरू

पुणे : कोंढवा येथून बेपत्ता झालेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा छडा लावण्यात कोंढवा पोलिसांच्या तपास पथकाला यश आले आहे. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अवघ्या काही तासांत या मुलीला टाटानगर (झारखंड) रेल्वे स्थानकावरून सुखरूप ताब्यात घेतले..या प्रकरणी कोंढवा बुद्रूक काकडे वस्ती येथील आणि मूळच्या बिहारच्या पालकाने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार कोंढवा पोलिस ठाण्यात अपहरणासह फसवणूक आणि धमकी दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ जून रोजी सायंकाळी काकडे वस्तीतून १७ वर्षीय मुलगी बेपत्ता झाली होती. कोंढवा पोलिसांचे पथक सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या आधारे तिचा शोध घेत असतानाच, तिच्या वडिलांच्या मोबाईलवर एका अज्ञात व्यक्तीने व्हिडीओ कॉल केला. ‘तुमची मुलगी आमच्या ताब्यात आहे, तुम्ही पोलिसांत काय करताय?’ अशी धमकी देत आरोपीने त्यांना यूपीआय स्कॅनर पाठवून पैशांची मागणी केली. घाबरलेल्या पालकांनी ही माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस यांना दिली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासाची चक्रे फिरवली. .तांत्रिक विश्लेषणावरून ती मुलगी पुणे रेल्वे स्थानकातून हावडाकडे जाणाऱ्या ‘आझाद हिंद एक्सप्रेस’मध्ये बसल्याचे स्पष्ट झाले. रेल्वे प्रवासात असतानाच पोलिसांनी झारखंडमधील टाटानगर रेल्वे पोलिस आणि तिकीट चेकर (टीसी) यांच्याशी संपर्क साधून धावत्या रेल्वेमध्ये मुलीचा शोध घेण्यास सांगितले. टाटानगर येथे रेल्वे पोहोचताच तिथल्या पथकाने मुलीला सुखरूप ताब्यात घेतले. त्यानंतर कोंढवा पोलिसांच्या पथकाने तिला पालकांच्या स्वाधीन केले. पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र गावडे आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली. फेक कॉल करून खंडणी मागणाऱ्या संशयितांचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.