पुणे

Pune Kidnapping Foiled: कोंढवा येथील १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण उधळले; झारखंडमधून सुखरूप सुटका, व्हिडिओ कॉलवर खंडणी मागणाऱ्यांचा शोध सुरू

कोंढवातील १७ वर्षीय मुलीचे अपहरण प्रकरण काही तासांत उकलले; तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे झारखंडमधील टाटानगर स्थानकावरून सुखरूप सुटका, पालकांच्या ताब्यात सोपवली
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Strategic Investigation: From CCTV Tracking to Inter-state Rescue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : कोंढवा येथून बेपत्ता झालेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा छडा लावण्यात कोंढवा पोलिसांच्या तपास पथकाला यश आले आहे. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अवघ्या काही तासांत या मुलीला टाटानगर (झारखंड) रेल्वे स्थानकावरून सुखरूप ताब्यात घेतले.

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