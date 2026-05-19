Kondhwa Pune Clash : पुण्यातील कोंढव्यात लहान मुलांच्या खेळण्यावरून वाद, धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न; पोलिस स्टेशनवर दगडफेक

पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.या प्रकरणी तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देत पोलिसांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे..पुण्यातील कोंढवा परिसरात शुल्लक कारणावरून उद्भवलेल्या वादाला काही समाजकंटकांनी जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केल्याने काल रात्री परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी परिस्थिती त्वरित नियंत्रणात आणली असून, या प्रकरणी तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कोंढव्यात दोन मुलांमध्ये खेळण्यावरून छोटासा वाद झाला. या किरकोळ घटनेला काही अशांतता पसरवणाऱ्या घटकांनी दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती बिघडवण्यासाठी काही समाजकंटकांनी कोंढवा पोलीस स्टेशनवर दगडफेक करण्याचा प्रयत्नही केला.पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. सध्या परिसरात तणावाचे वातावरण असले तरी पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. .पुणे पोलिसांनी याबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पोलिस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..FAQs 1. हा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला? 👉 दोन मुलांमध्ये खेळण्यावरून झालेल्या छोट्या भांडणामुळे वाद सुरू झाला.2. वादाला धार्मिक रंग कसा मिळाला? 👉 काही समाजकंटकांनी मुद्दाम अफवा पसरवून दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.3. पोलिसांनी काय कारवाई केली? 👉 पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि गुन्हे दाखल केले.4. दगडफेक कोठे करण्यात आली? 👉 कोंढवा पोलीस स्टेशनवर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.5. सध्याची परिस्थिती कशी आहे? 👉 सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे.6. नागरिकांना काय सूचना देण्यात आल्या आहेत? 👉 अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.