पुणे

Pune Crime : भांडण सोडविण्यास गेलेल्या दोघांवर गरम तेल फेकले; दोघे गंभीर जखमी

तरुणाला समज देऊन घरी सोडण्यासाठी गेलेल्या दोघांना मारहाण करत अंगावर गरम तेल फेकल्याची घटना लोहगाव परिसरातील वडगाव शिंदे येथे घडली.
Crime

Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - घरासमोर दारूच्या नशेत फोनवर शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणाला समज देऊन घरी सोडण्यासाठी गेलेल्या दोघांना मारहाण करत अंगावर गरम तेल फेकल्याची घटना लोहगाव परिसरातील वडगाव शिंदे येथे घडली.

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