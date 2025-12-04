पुणे

Kothrud Fraud Case : ''१४ कोटी महिनाभरात परत करू'' ; कोथरूड संगणक अभियंता फसवणूक प्रकरणी आरोपींचे न्यायालयात हमीपत्र सादर!

Latest update on the Kothrud fraud case: आरोपींच्या ३९ बँक खात्यांची माहिती मागविली असता त्यापैकी १३ खात्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Kothrud Fraud Case: Accused Submit Court Undertaking : दुर्धर विकाराने ग्रासलेल्या मुलींचे आजारपण दूर करण्याचे आमिष दाखवून कोथरूडमधील एका संगणक अभियंता आणि त्यांच्या पत्नीची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपींनी जोडप्याकडून उकळलेले पैसे ३० दिवसांत परत करण्याची हमी (पुरशीस) न्यायालयात सादर केली आहे.

आरोपींनी या जोडप्याची एकूण १४ कोटी ३९ लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. या गुन्ह्यात वेदिका कुणाल पंढरपूरकर (वय ४१), कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर (वय ४२, दोघे रा. महात्मा सोसायटी, कोथरूड), दीपक जनार्दन खडके (वय ६५, रा. वाडीवरे, नाशिक) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर वेदिकाची आई व भाऊ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपींनी फिर्यादी दिपक पुंडलीकराव डोळस यांच्याकडून वेळोवेळी १४ कोटी ३९ लाख एवढी रक्कम स्वीकारली आहे. ती स्वीकारलेली रक्कम आरोपींना मान्य असून ती तिन्ही आरोपी फिर्यादीस देण्यास तयार आहेत. न्यायालयाने तात्पुरता जामीन दिल्यास व कारागृहातून सुटल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत रक्कम फिर्यादी यांना देतील, असे आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी हमीत नमूद आहे.

Nita Ambani Junior School Scam : ‘नीता अंबानी ज्युनियर स्कूल’मध्ये प्रवेशाचे आमिष दाखवून पालकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश!

आरोपींच्या ३९ बँक खात्यांची माहिती मागविली असता त्यापैकी १३ खात्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यातून आरोपींच्या विविध खात्यांवर फिर्यादी यांनी रक्कम पाठविल्याचे पुरावे सापडले आहे. आरोपींनी १४ कोटी ३९ लाख रुपये विविध ठिकाणी फिरविले असून त्यातून त्यांनी काही मालमत्ता व वाहने घेतले आहेत. त्यांनी केलेले एक हजार १३९ व्यवहार संशयित आहेत. विशेष नोंदणी व महानिरीक्षक यांच्याकडून ६ ते ७ विविध नोंदणी व त्यांचे दस्त पोलिसांना मिळाले आहेत.

Putin India Visit : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे आज दिल्लीत होणार आगमन ; दौऱ्याकडे जगाचे असणार बारीक लक्ष!

पोलिस कोठडीची मुदत संपत असल्याने वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी सरकार पक्षाच्यावतीने सरकारी वकील मकरंद औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली तर मुळ फिर्यादी यांच्यावतीने ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी युक्तिवाद केला. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. आय. पेरमपल्ली यांनी आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे आरोपींची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे.

